Cecina kuma ubijena pre 29 godina na Dan zaljubljenih! Ovo su detalji strašne smrti: Izrešetana sa Ćentom u kolima

Maja Pavić, venčana kuma Svetlane Cece Ražnatović, bila je uspešna televizijska novinarka, čiji je jedini greh bio što je volela pogrešnog čoeka i našla se sa njim u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu.

Tu svoju ljubav Maja je platila glavom, u noći između 14. i 15 februara 1997. godine, simbolično, nekoliko sati posle završetka dana Svetog Valentina, zaštitnika zaljubljenih. Tada su ona i Rade Ćaldović Ćenta ubijeni na parkingu u dvorištu beogradskog "Kluba književnika" u Francuskoj ulici u najstrožem centru prestonice, pošto su prethodno veče proveli u klubu "F6".. Ćenta je bio i prava meta, Maja Pavić je, po mišljenju policajaca koji su radili na tom slučajubila "kolateralna šteta"..

- Čaldović je pogođen sa četiri metka u grudi, dok je Maja pogođena jednim metkom u grudi i jednim u čelo. Pretpostavljalo se da je ona ubijena jer je bila neželjeni svedok, možda je čak i poznavala ubicu. Atentator je očigledno pomislio da može da ga prepozna, da li po odeći ili po hodu i to joj je zapečatilo sudbinu. Nije isključeno ni da su se te večeri Ćenta i Maja sreli, pa čak i pozdravili sa egzekutorom - kaže za Kurir penzionisani policijski forenzičar Časlav Ristić koji je radio uviđaj na mestu ubistva.

Ono što je blo karakteristično za ovaj slučaj je što je na žrtve pucano iz automatskog pištolja "ingram", koje nije toliko često kkorišćen tih godina u Beogradu. Ljubavna priča između Maje Pavić i Radeta Ćaldovića Ćente, dve osobe iz različitih svetova, počela je slučajno.

- Upoznali smo se u diskoteci 26. aprila 1994. godine i to još traje.On je bio Željkov drug iz detinjstva - pričala je popularna voditeljka i Cecina kuma.

Maja je opisala i svoj susret i poznanstvo sa Svetlanom Ražnatović, koje je kasnije preraslo u kumstvo. Maja je, kao poznato i prepoznatljivo TV lice, bile angažovana u predizbornoj kampanji Arkanove Stranke srpskog jedinstva.

- Bio je neki mutan novembarski dan. Cecu sam upoznala u garderobi Hale sportova u Pančevu. Na prvi pogled nije mi bila naročito simpatična, a izgleda ni ja njoj. Zašto? Pa, jednostavno tako je bilo. To je trajalo tri dana, četvrtog smo sele u neki džip i otad smo nerazdvojne. Često smo spavale jedna kod druge, zajedno jele, družile se... Kasnije sam išla na sve njene koncerte, ona je dolazila na snimanje mojih emisije - pričala je svojevremeno Cecina kuma.

Rade Ćaldovć Ćenta je važio za veoma uticajnu figuru u srpskom podzemlju, a "aktivan" je bio od sedamdesetih godina prošlog veka. Odrastao je sa Ljubomirom Magašom, poznatijim kao Ljuba Zemunac, a sa njim je i "pekao zanat" po inostranstvu, uglavnom Nemačkoj. Tu su mu se put ukrstio sa Želkom Ražnatovićem Arkanom, sa kojim je radio u Nemačkoj i Švedskoj. Njih dvojica su bili u bliskim odnosima, sve do Ćentine smrti 1997. godine.

Ćenta je bio osuđivan za iznudu, razbojništvo, bio je trn u oku, pre svega, nemačkoj policiji koja ga je teretila za 37 različitih krivičnih dela, ali je većina odbačena zbog nedostatka dokaza, ali je ipak odležao 3 godine i 4 meseca zbog reketiranja vlasnika jednog . kockarskog kluba.

Posle se vratio u rodni Beograd, a imao je otvorene firme u Beogradu i Atini. Ostala je nejasna njegova uloga u likvidaciji Aleksandra Kneževića Kneleta, koji je ubijen u sobi hotela "Hajat" 1992. godine. Knele, koji j epostao jedan od simbola krvavih devedesetih godina, navodno je, po nekim pričama, počinio neoprostiv greh. Oteo je skupoceni džip od Ćentinog zeta, Miodraga Miše Cvijetinovića. To nije moglo da prođe nekažnjeno, a Cvijetinović je po nekim verzijama ovog događaja, označen kao Kneletov ubica. Ćenta je izbegao smrt u novembru 1993. godine kada je dignut u vazduh automobil koji je bio parkiran pored njegovog "mercedesa". Nekim čudom, Ćenta je prošao samo sa lakšim povredama.

Autor: Nikola Žugić