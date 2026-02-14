Danas se navršava 29 godina od smrti Cecine kume! Ljubav je platila glavom, a evo šta smo zatekli na njenom grobu (FOTO+VIDEO)

Cecina venčana kuma, Maja Pavić, bila je veoma uspešna televizijska novinarka i voditeljka, a jedini greh koji, kako kažu, je imala, to je ljubav prema pogrešnom čoveku s kojim se našla u pogrešno vreme i na pogrešnom mestu. Kako se danas navršava 29 godina od njenog ubistva, ekipa portala Pink.rs posetila je njen grob!

Uspešna televizijska novinarka i voditeljka Maja Pavić, inače i venčana kuma pevačice Svetlane Cece Ražnatović, ubijena je u noći između 14. i 15 februara 1997. godine, zajedno sa svojim momkom Radetom Ćaldovićem Ćentom, simbolično, nekoliko sati posle završetka dana Svetog Valentina, zaštitnika zaljubljenih.

Tada su ona i Ćenta ubijeni na parkingu u dvorištu beogradskog "Kluba književnika" u Francuskoj ulici u najstrožem centru prestonice, pošto su prethodno veče proveli u klubu "F6". Ćenta je bio i prava meta, Maja Pavić je, po mišljenju policajaca i forenzičara Časlava Ristića koji je radio na uviđaj na mestu ubistva, "kolateralna šteta".

Čaldović je pogođen sa četiri metka u grudi, dok je Maja pogođena jednim metkom u grudi i jednim u čelo. Pretpostavljalo se da je ona ubijena jer je bila neželjeni svedok, možda je čak i poznavala ubicu. Atentator je očigledno pomislio da može da ga prepozna, da li po odeći ili po hodu i to joj je zapečatilo sudbinu. Nije isključeno ni da su se te večeri Ćenta i Maja sreli, pa čak i pozdravili sa egzekutorom".

Kako se danas navršilo tačno 29 godina od ubistva Cecine kume, ekipa portala Pink.rs posetila je njen grob, na Centralnom groblju u Beogradu.

Naime, na njenom grobu zatekli smo nekoliko vrsti cveća, kao i jedno osušeno, a kako sve to izgleda, pogledajte u nastavku:

"Čevrti dan smo sele u džip i od tada smo nerazdvojne"

Ljubavna priča između Maje Pavić i Radeta Ćaldovića Ćente, dve osobe iz različitih svetova, počela je slučajno.

- Upoznali smo se u diskoteci 26. aprila 1994. godine i to još traje.On je bio Željkov drug iz detinjstva - pričala je popularna voditeljka i Cecina kuma, te je i jednom prilikom opisala susret i poznanstvo sa Cecom:

Bio je neki mutan novembarski dan. Cecu sam upoznala u garderobi Hale sportova u Pančevu. Na prvi pogled nije mi bila naročito simpatična, a izgleda ni ja njoj. Zašto? Pa, jednostavno tako je bilo. To je trajalo tri dana, četvrtog smo sele u neki džip i otad smo nerazdvojne. Često smo spavale jedna kod druge, zajedno jele, družile se... Kasnije sam išla na sve njene koncerte, ona je dolazila na snimanje mojih emisije.

