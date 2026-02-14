KAO LISICA ŠTO TAJNU ZNA: Aca Kos se pohvalio novom pesmom koju mu je Čeda Jovanović napisao: Postoje snovi koji se skrivaju...

Pesma, koja opisuje povezanost i prijateljstvo, veoma je značila Kosu, što je on podelio sa svojim pratiocima. Njihova bliska veza i zajednički trenuci često su u žiži interesovanja javnosti.

Aca Kos često ističe koliko mu znači njegov cimer Čeda Jovanović, a dosad je u više navrata spominjao i kako mu političar piše i čita knjige pred spavanje. Kos je bio oduševljen pesmom koju je dobio, a koja govori o njegovom odnosu sa Čedom, pa je odlučio da je pokaže svima.

- Na klupi staroj, pod krošnjom sna, dva druga dele tišinu dna, ne traže svetla, ni zlatan sjaj, u jednom pogledu - čitav raj! Kao lisica što tajnu zna, da srce srcu pripada, tako i oni, bez velikih reči, grade svet koji vreme ne spreči - pisalo je, između ostalog, u pesmi.

- Ljudi, vi ste predivni... Hvala za još jednu pesmu. Odustaćemo nikad! - naveo je Aca u opisu objave, kog je gest pratilaca ganuo.

Oni su se nedavno pojavili zajedno u javnosti, te otkrili niz detalja.

- Slogan "odustaćemo nikad" sam počeo da koristim kad sam dobio pesmu od njega - kazao je Aca.

- To je motiv mog života. Nikad nisam odustao od nečega do čega mi je stalo. Plaćao sam cenu uvek zbog mojih opredeljenja. Ozračio sam sve oko sebe, pa i Acu. Moj krst koji nosim se uvek prenosi i na one oko mene - rekao je Čeda.

- Anđelija me je ošišala, nije me Čeda nagovorio na to. Ona može da me šiša - istakao je Aca pred kamerama.

- Na naslovnim stranama su uvek moje kupaće gaće, ja u snegu... Sa mnom je uvek isto, šta god da se dešava oko mene. Odavno nisam nešto kuvao za Instagram, sutra ću, dolazi Zora, pa taman. Ja tako živim, ali treba poštovati privatnost porodice, to nikad nisam dovodio u pitanje. Nekad uživam u spontanim događajima, pa volim to da podelim sa svima - rekao je Čeda za "Blic".

Aca poručuje: "Uživam u svemu što ima veze sa Čedom"

- Svim prijateljima smo kuvali dosad. Ani Bekuti smo kuvali, mojoj velikoj prijateljici Ceci Ražnatović smo, takođe, kuvali. Ceca uvek dolazi u obzir. U kom receptu Čede najviše uživam? U svemu što ima veze sa njim - kazao je Aca Kos na kraju.

Čeda pisao Aci: "Postoje snovi koji se skrivaju od nas"

Aleksandar Kos je jednom prilikom podelio na svom Instagramu pesmu koju mu je napisao političar:

- Hvala za pesmu... Jer nekada su ti dani sivi i tuđi...!...Brižljivo uzimaju i škrto daju... Bahato izviru iz melodije gomile svirača...Male tajne što lutaju okolo...Ne dugo i nečujno...!...Ostani u svojoj pitomini jer postoje snovi koji se skrivaju od nas i čekaju da slome se pogani dani...Nešto se sluša u tišini... Nauči da krotiš dane u smiraj... Možda su pesma a možda nespokoj...!...Ulica bez kraja i usamljeni neon u kišnoj noći... Naokolo sreće.

Autor: S.Z.