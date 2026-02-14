NAPRAVILA DAR-MAR NOVOM OBJAVOM! Milena Popović izgleda bolje nego ikad, uslikala se u crvenoj haljini, a pohvale se samo nižu! (FOTO)

Sin Milene Popović, Bogdan, iskreno je govorio o bliskom odnosu sa majkom. Milena Popović napravila pravi dar-mar na mrežama.

Milena Popović ponovo je uspela da privuče veliku pažnju na društvenim mrežama, i to zahvaljujući izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim. U vatreno crvenoj haljini sa golim ramenom i smelim prorezom na grudima, Milena je pozirala zavodljivo i samouvereno.

Fotografija je za kratko vreme prikupila veliki broj lajkova i komentara, a pratioci su joj poručivali da izgleda nikad bolje.

Jedno je sigurno, a to je da je Milena ovim izdanjem napravila pravi dar-mar na mrežama.

Sin Bogdan priznao da ima devojku

Bogdan je nedavno prvi put pričao u javnosti, on čuva uspomenu na oca koji je upucan 16. januara 2018. godine, a govorio je iskreno i o svom odnosu sa majkom.

- Mama sve zna, ko mi je devojka, ko mi je bivša devojka, simpatija, ko su mi drugari, s kim se družim... Sve", rekao je mladi Ivanović.

"Sin me je pitao da li sam Olivera varala sa Jurićem"

Inače, Milena Popović nedavno je govorila o vezi sa Jurićem. Kako je tada ispričala čak ju je i sin Bogdan pitao da li je njegovog oca varala sa Juriće.

- Ako vam kažu udovica, to je jako tužno i ljudi gledaju da ste osuđeni na taj način. Ja sam Milena Popović, istoričar umetnosti, šta god da sam ja, nije bitno, ali jednostavno ljudima je interesantno da se čitaju vesti o meni. Deluje kao da nisam smela da se zaljubim ponovo, meni i danas pišu da sam brzo prežalila Olivera, i oni će pisati to uvek, ja ne radim ništa da bih udovoljila bilo kome, ja moram da imam svoj život a i moj sin isto. Mene je Bogdan pitao direktno za Igora, i ja sam mu rekla da mi se on sviđa, i da uživam sa njim, a on me je pitao da li sam varala njegovog tatu sa njim - rekla je Milena u podkastu "Na liniji života sa Nemanjom".

Autor: S.Z.