AKTUELNO

Domaći

Mina zaposlila Kaspera! Mora da joj bude na oku, on se oglasio iz Amerike i otkrio sve javno

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Mina Kostić podelila je na društvenim mrežama objavu svog verenika Maneta Ćuruvije Kaspera iz Amerike.

Kasper je otkrio da je postao Minin menadžer, te je naveo šta za njega to znači.

- Biti menadžer svojoj voljenoj ženi ne znači da je vodiš umesto nje, već da veruješ u nju bez kalkulacija, da je podigneš kad padne, da zaštitiš njen mir. Da budeš njen saveznik, a ne njen sudija. Prava snaga muškarca ne meri se kontrolom, nego sposobnošću da voli bez straha i da podržava svoju ženu bez ega - naveo je Kasper na Instagramu, uz naslove da je Mina profitirala zbog veze s njim.

- Svakoj ženi je potreban muškarac koji će joj biti prva i prava podrška, podrška za ceo život - dodao je on u objavi, koju je ona odmah preuzela na svoj profil na pomenutoj mreži.

Foto: Pink.rs

Mina, inače, ne krije da jako želi da njemu i sebi rodi dete, iako ove godine puni 51 godinu.

- Odmah sam znala da hoću dete sa njim. Anastasija moja ima oca, Bogu hvala, ali ona tako divan odnos ima sa Kasperom, to mi je stvarno bilo jako bitno - rekla je Mina Kostić nedavno.

- S obzirom na to da on jako voli decu i da nema decu, a ja ću mu roditi dete. On je poslednji Ćuruvija u svojoj familiji, tako da ću ja da mu rodim jedno dete. Mi uveliko radimo na tome - dodala je pevačica u emisiji "Magazin In".

Ide na vantelesnu oplodnju

Mina je najavila da će otići na vantelesnu oplodnju.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

Autor: Nikola Žugić

#Kasper

#Mane Ćuruvija

#Mane Ćuruvija Kasper

#Mina Kostić

#Mina i Kasper

#Posao

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Mina ispratila Kaspera za Ameriku: Ljubavni par se jedva odvojio na aerodromu

Domaći

MINA KOSTIĆ TRUDNA?! Ispratila Kaspera za Ameriku, pevačica progovorila o potomstvu

Domaći

KASPER ODLAZI IZ SRBIJE, BEZ MINE! Rastaju se 15 dana nakon veridbe: Ćuruvija otkrio da li planira da se vraća u Srbiju!

Domaći

HTELA JE DA SE UDA ZA MENE AKO JOJ KUPIM STAN NA DEDINJU I AUTO: Naš poznati pevač o vezi sa Minom Kostić, otkrio da li je ona sa Kasperom zbog novca!

Domaći

ISUS JE UVEK IZMEĐU KASPERA I MENE: Evo kako Minin verenik reaguje na to što je ona u VERI

Domaći

ZBOG VERENIČKOG PRSTENA MINE KOSTIĆ NASTAO HAOS NA MREŽAMA: Kasper odrešio kesu, bićete u ŠOKU kad čujete koliko košta! (FOTO)