Izvinjavam se porodici, ali... Mina Amidžić objavila sliku njihove ćerke, mreže se usijale (FOTO)

Žena Ognjena Amidžića, Mina Naumović, porodila se krajem januara i na svet donela ćerkicu Lolu.

Mina Naumović je sada na Instagramu podelila njenu fotografiju dok spava. Mina je rekla da nije mogla da odoli da ne uslika neodoljiv prizor ćerkice dok spava.

- Lepotica Loli. Izvinjavam se zaštitnički nastrojenoj porodici što sam je okačila, nisam mogla da odolim - napisala je ona.

Inače, Mina se ponovo aktivirala na društvenim mrežama odakle se povukla, a nedavno je objavila kadrove iz luksuznog stana.

Otkrio zašto nije izveo ženu i ćerku iz porodilišta

Ognjen Amidžić oglasio se na mrežama nakon što su se pojavile vesti o njegovom narušenom zdravstvenom stanju. On je otkrio zbog čega nije otišao po Minu i ćerkicu u porodilište.

- Dragi svi, stigla mi je gomila poruka povodom vesti koje su izašle i hvala vam na brizi. Dobro sam, sve je u redu, samo od treme i uzbuđenja ne spavam noćima i dobio sam dijareju jutros pred odlazak u bolnicu i zato je po moju ženu i ćerku otišao kum – napisao je Ognjen Amidžić.

Autor: Nikola Žugić