GOGA SEKULIĆ OBJAVILA ČITULJU! Oprostila se od majke Nade potresnim rečima: Voljeni nikada ne umiru (FOTO)

Voljeni nikada ne umiru, majko, a ti ćeš zauvek živeti kroz nas i ostati naš stub i oslonac, piše u čitulji!

Majka pevačice Goge Sekulić je preminula u 71. godini. Pevačica se od majke oprostila i čituljom, u kojoj je obavestila rodbinu i prijatelje da o danu sahrane.

- Voljeni nikada ne umiru, majko, a ti ćeš zauvek živeti kroz nas i ostati naš stub i oslonac. Sahrana će se obaviti u subotu, 14. februara 2026. sa početkom opela u 14 sati iz kapele na groblju u Sremčici - piše u čitulji.

Podsetimo, pevačica je na društvenim mrežama objavila je da je umrla njena majka Nada.

- Majko...ne mogu to podneti i ne želim verovati - napisala je ona na Instagramu, uz emotikon slomljenog srca.

Ispod fotografije njene koleginice ostavljale su joj izraze saučešća.

Autor: Nikola Žugić