Tatjana Ječmenica pre smrti bila u Kini sa Draganom Bekvalac: Nasmejane sa muževima, nije slutilo na tragediju

Bivša srpska teniserka Tatjana Ječmenica (47) tragično je nastradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak uveče kod Orlovače, na beogradskoj obilaznici.

Njen muž, Darko Jevtić, teško je povređen i trenutno se bori za život u bolnici, dok je Ječmenica preminula na licu mesta. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo u sudaru njenog džipa i šlepera. Vest o njenoj smrti potresla je čitav region i ostavila u šoku njenu prijateljicu Draganu Bekvalac, sestru pevačice Nataše Bekvalac.

Tatjana i Dragana, obe iz Novog Sada, bile su veoma bliske prijateljice. Često su putovale sa porodicama ili provodile vreme zajedno.

Njih dve su pre nešto više od dva meseca putovale zajedno sa svojim muževima u Kinu, gde su na društvenim mrežama delile zajedničke fotografije, nasmejane i uživajući u trenucima prijateljstva i druženja.

Inače, Darko Jevtić je funkcioner SPS-a i direktor Rukometnog kluba Vojvodina.

Podsetimo, saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć oko 20:54 kada su se sudarili putničko i teretno vozilo.

Prema informacijama sa terena, vatrogasci su oko 20 minuta nakon udesa stigli na mesto nesreće i zatekli dve osobe zarobljene u vozilu. Tatjanin muž je izvučen u svesnom stanju, ali je zbog teških povreda grudnog koša stavljen u indukovanu komu.

Prema dostupnim podacima sa lica nesreće, Tatjana je promašila isključenje, kada je probala da se vrati u rikverc, i u tom momentu je kamion naleteo na njeno vozilo.

