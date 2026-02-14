AKTUELNO

Domaći

ISPLIVAO INTIMNI SNIMAK TAMARE ĐURIĆ! Starleta sva u crnoj čipki, a mišići se ocrtavaju: Spremite se za vrele kadrove

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bivša rijaliti učesnica Tamara Đurić, objavila je na Instagramu snimak iz spavaće sobe, a kako se jasno može videti, mišići sevaju na sve strane!

Ona je, naime, pozirala ispred ogledala u crnom čipkastom vešu, a prizor je mahom prijao pripadnicima jačeg pola.

- Tamara grmiš! Svaka čast kako žena izgleda. Neko bi rekao da se nikad nije ni porađala - bio je jedan od komentara na društvenoj mreži "Iks".

Ukinut pritvor Nikoli Kačareviću

Inače, Tamara Đurić oglasila se nedavno za "Blic" nakon što je Viši sud u Beogradu doneo odluku o ukidanju pritvora Nikoli Kačareviću, sa kojim ima ćerkicu Tamaru.

- Zadovoljna sam odlukom suda, očekivala sam je i ranije, verujem da ce Nikola na kraju dokazati da nije kriv. Od početka sam govorila da znam sa kim sam živela i sasvim sam sigurna da ce dokazati svoju nevinost. Za sve ostalo ćete sa advokatima zaista ne znam detalje - rekla je tom prilikom kratko Tamara za "Blic".

Foto: Instagram.com/tamarastar89

Autor: pink.rs

