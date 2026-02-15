Naša pevačica uslikala grudi u 69. godini! Smelom objavom pokrenula lavinu komentara na mrežama

AKTUELNO

Pevačica Milica Dugalić privlači pažnju na društvenim mrežama, a njen selfi ne prestaje da se komentariše.

Na fotografiji koju je objavila, Milica ističe dekolte, a pratioci su je gotovo jednoglasno podržali.

- Samo nebo je granica! Milice, odlično izgledate i samo tako nastavite! Vi ste se odavno dokazali, svaka vam čast kako nosite svoje godine - glasio je jedan od komentara na Instagramu.

Selfi je ubrzo završio i na društvenoj mreži "Iks", gde su je mnogi hvalili kao primer da samopouzdanje ne zavisi od godina i da mlađe devojke mogu da se ugledaju na njen stav i držanje.

Inače, Milica je otvoreno govorila o tome da je zarađivala tri penzije svojevremeno za kratak vremenski period.

- Ja tri prosečne srpske penzije zaradim za nedelju dana. Tako je nekada bilo. Rijaliti mi je bio jedno lepo iskustvo, tu sam zaista ušla da steknem jedno iskustvo i rekla sam sebi da mi je nekoliko sezona sasvim dovoljno. Negujem muzičke žanrove koji ne mogu danas da se čuju na svakom koraku i to je vrlo lepo.

Imala težak život

Podsetimo, kada je Milica prvi put ušla u Zadrugu, njena ćerka Maša se oglasila i otkrila tužnu priču svoje majke.

- Milica je veliki borac, ona je mnoge stvari iznela na svojim plećima. I svoj privatan život i karijeru i borbu oko porodice, sa svim tim stvarima se ona sama nosila, bez ikakve pomoći u životu. Mi smo preživeli i izbeglištvo i bombardovanje, kroz svašta smo prošli, doselili smo se za vreme rata sa Kosova, iz Prištine.

Doživljavali smo mnoge nepravde, a ona nikada nije klonula duhom, uvek je bila borac. Milica se uvek borila sa vetrenjačama, nikada niko nije stao iza nje. Otkad je moj otac doživeo tri moždana udara ona je preuzela brigu o celoj porodici, o nama... Bilo joj je mnogo teško - ispričala je Maša Dugalić za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić

