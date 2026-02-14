AKTUELNO

Goga Sekulić danas sahranjuje majku: Uplakana pevačica stoji u kapeli s porodicom, potresne scene na groblju u Sremčici (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock ||

Naša pevačica Goga Sekulić pre nekoliko dana se oglasila putem društvenih mreža, na kojima je otkrila da joj je majka Nada, a danas će se na groblju u Sremčici održati sahrana!

Ekipa portala Pink.rs nalazi se na licu mesta, te smo tako uslikali uplakanu i potpuno utučenu pevačicu kako stoji u kapeli s porodicom.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevačica je sve vreme stajala utučena, dok je u kapeli stajao sanduk sa njenom fotografijom i sa mnoštvo cveća koji su doneli ljudi kojima je Nada bila draga.

Autor: N. Panić, Nikola Žugić

