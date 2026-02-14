Goga Sekulić pala Ceci Šarić u zagrljaj! Pevačica se slomila od tuge, a na sahranu njene majke Nade došli i OVI pevači (FOTO+VIDEO)

Danas na groblju u Sremčici Goga Sekulić sahranjuje majku Nadu koja je preminula pre nekoliko dana, a potpuno se slomila i pala je u zagrljaj bivše manekenke Svetlane Cece Dimitrić, poznatije kao Cece Šarić!

Goga Sekulić, naša pevačica, pre nekoliko dana objavila je na svom Instagram profilu da joj je preminula majka Nada, kojoj se tada obratila emotivnim rečima. Danas, na groblju u Sremčici, ona sahranjuje majku Nadu, a uz nju su porodica, bivši suprug, kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji.

Na sahranu je, naime, kao podrška pristigla i bivša manekenka Svetlana Ceca Dimitrić, poznatija i kao Ceca Šarić, a sa njom je pristigao i poznati biznismen Nebojša Bojović.

Pink.rs/N. Panić Pink.rs/N. Panić Pink.rs/N. Panić Pink.rs Pink.rs Previous Next

Ceca Šarić je prišla Gogi kako bi joj izjavila saučešće, te se Goga slomila čim je ugledala i pala joj u zagrljaj, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Takođe, na sahranu su pristigle i Gogine kolege, pevač Aleksandar Misojčić, poznatiji kao Xander, kao i pevačica i bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Ivana Šašić, koji su izjavili Gogi saučešće i pružili joj podršku.

Pink.rs/N. Panić Pink.rs/N. Panić Pink.rs/N. Panić Pink.rs/N. Panić Previous Next

Autor: Nikola Žugić