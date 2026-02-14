AKTUELNO

Domaći

Gleda te sa boljeg mesta, budi jak: Oglasio se otac stradale Andrijane Lazić na Zimske zadušnice, objavio potresnu sliku s groblja (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Republika, Foto: PIXABAY.COM; INSTAGRAM.COM/ANDRIJANALAZIC ||

Nebojša Lazić, otac tragično nastradale pevačice Andrijane Lazić, izašao je na groblje da bi posetio večnu kuću mezimice i zapalio sveću za pokoj duše!

Na današnji dan, 14. februara 2026, kada pravoslavni vernici obeležavaju Zimske zadušnice, tuga u domu porodice Lazić iz Bijeljine ne prestaje da jenjava. Nebojša Lazić, otac tragično nastradale pevačice Andrijane Lazić, izašao je na groblje da bi posetio večnu kuću mezimice i zapalio sveću za pokoj duše.

Nebojša je potresan prizor sa groblja podelio na Instagram profilu. Iako je prošlo dve godine od tragedije u Dubaiju, bol oca ne jevanjva.

Foto: Instagram.com

Prijatelji neutešni: "I dalje ne verujemo da te nema!"

Ispod objave su se nizale poruke saučešća i podrške, a komentari prijatelja i kolega najbolje pokazuju koliki je trag Andrijana ostavila.

- Srećo naša lepa, anđele milog lica, nikada te nećemo zaboraviti. Nebojša, budi jak, ona te gleda sa boljeg mesta - glasio je samo jedan od mnogobrojnih komentara koji kidaju srce.

Prijatelji, koji i danas ne mogu da se pomire s činjenicom da Andrijana više nije među živima, ističu da bol ne prolazi i da svaka poseta njenom grobu otvara nove rane.

Podsetimo, Andrijana Lazić nastradala je u januaru 2024. nakon pada sa 24. sprata zgrade u Dubaiju, a ostavila je dve pesme, koje su postale veliki hitovi, ali i neutešnu porodicu, koja svakog dana, a posebno na Zadušnice, čuva uspomenu na nju.

Foto: INSTAGRAM.COM/ANDRIJANALAZIC/Pixabay.com/TANJUG AP/FRANK RUMPENHORS/Pink.rs/Z. Veljković

Autor: Nikola Žugić

#Andrijana Lazić

#Dubai

#Groblje

#Zimske zadušnice

#pevačica

#stradala pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

BOL IH RAZARA! Neutešna braća Andrijane Lazić stigla na SAHRANU sestre, jednog morali da PRIDRŽAVAJU DA SE NE SRUŠI!

Domaći

OBJAVLJENE PESME ANDRIJANE LAZIĆ! Ovo je bila želja porodice TRAGIČNO NASTRADALE pevalice: Uspomena na nju ŽIVEĆE ZAUVEK! (VIDEO)

Domaći

SMRT NAŠE PEVAČICE U DUBAIJU I DALJE MISTERIJA! Nestao telefon pokojne Andrijane iz policije u Emiratima!

Domaći

PORODICA TRAGIČNO NASTRADALE PEVAČICE ANDRIJANE DONELA ODLUKU! Evo šta će se dogoditi na dan sahrane, ovo zaista niko nije očekivao!

Domaći

'DRUGARICE NIŠTA NISU VIDELE, SPAVALE SU...' Potresna ispovest neutešnog oca tragično stradale pevačice: Kažu da je pala! Evo i kad će telo biti dopre

Domaći

SMRT ANDRIJANE LAZIĆ POVEZANA SA TOŠETOM I SILVANOM? Misteriozni simboli lede KRV U ŽILAMA, tragedija u Dubaiju nije slučajnost?! ŠOK