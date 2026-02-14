Zašto si mi otišla, kako ću bez tebe? Potresno obraćanje Dragane Bekvalac! Javno se oprostila od stradale Tatjane Ječmenice: Čekaj me, ja ću sigurno doći! (FOTO)

Dragana Bekvalac se od Tatjane Ječmenice, s kojom je bila veoma bliska, oprostila potresnom porukom!

Dragana Bekvalac, sestra pevačice Nataše Bekvalac, oprostila se od svoje prijateljice Tatjane Ječmenice, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći kod petlje Orlovača.

Dragana obratila se Tatjani potresnom porukom:

- Tašo moja dobra, brižna, posvećena i neponovljiva...prijatelju moj pravi i verni, zašto si mi otišla tako rano i bez pozdrava. Druže moj voljeni kako ću bez tebe. Sve si mogla... za svakoga da učiniš, daš, pomogneš, završiš...ništa ti nije bilo teško, samo da drugi budu zadovoljni i srećni... Legendo jedna, čekaj me...ja ću sigurno doći... Odmaraj, prijatelju moj, znam da znaš sve šta mislim i šta osećam i šta bih ti sve rekla. Voleću te dok dišem. Tvoja D - napisala je Dragana uz sliku sa drugaricom.

Bile nerazdvojne

Vest o smrti Tatjane Ječmenice potresla je sportsku i širu javnost. Posebno je pogođena njena bliska prijateljica, Dragana Bekvalac, sestra pevačice Nataša Bekvalac.

Tatjana i Dragana, obe iz Novog Sada, bile su dugogodišnje prijateljice i često su zajedno putovale sa porodicama. Pre samo dva meseca boravile su zajedno u Kini, gde su na društvenim mrežama delile fotografije sa putovanja, svedočeći o bliskom prijateljstvu i zajedničkim trenucima.

Suprug u indukovanoj komi

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica je poginula na mestu, dok je njen suprug, Darko Jevtić, posle nesreće u teškom stanju i indukovanoj komi, sa povredama opasnim po život.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 20.54 časova, kada su se sudarili putničko vozilo, kojim je upravljala Ječmenica, i teretno vozilo. Od zadobijenih povreda ona je preminula na licu mesta. Njen suprug, Darko Jevtić, zadobio je teške telesne povrede i hitno je prevezen u bolnicu, gde se nalazi u kritičnom stanju. Prema dostupnim informacijama, ima ozbiljne povrede grudnog koša i nalazi se u indukovanoj komi.

Na teren su ubrzo stigle ekipe Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci, koji su, prema izveštajima, oko 20 minuta nakon nesreće izvukli dve osobe iz smrskanog vozila.

Jevtić je izvučen u svesnom stanju, ali je zbog težine povreda odmah hospitalizovan. Prema nezvaničnim saznanjima sa lica mesta, do nesreće je navodno došlo kada je vozačica pokušala da se vrati u rikverc nakon što je promašila isključenje, nakon čega je kamion naleteo na njen automobil. Istraga o okolnostima nesreće je u toku.

Autor: Nikola Žugić