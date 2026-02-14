Iva Bojanović pokazala vitku figuru u sedmom mesecu trudnoće! Ona i Joca progovorili o svom odnosu, pevač priznao: Ne prođe jutro da se ne zagrlimo

Estradni par, Joca Stefanović i Iva Bojanović, sada Stefanović, nedavno je stao na "ludi kamen", a potom su i otkrili da čekaju prinovu, a sada su u emisiji "Magazin In" progovorili o svom odnosu

Joca je, naime, na samom početku emisije otkrio da li ima tremu od toga što će se sada ostvariti u ulozi oca.

- Tremu?! Nemam tremu, smatram da je uloga svakog muškarca da bude otac i da nekako svoju decu izvede na pravi put - rekao je Joca.

Nakon ovoga, Sanja je zamolila Ivu da pokaže svoju vitku figuru koju ima u sedmom mesecu trudnoće, a koja je oduševila sve.

U daljem toku emisije, Joca i Iva progovorili su o detaljima svog odnosa, otkrivši mane i vrline jedno drugoga.

- Ja sam to nekoliko puta rekla, pristala sam da se udam jer volim tog čoveka i spremna sam da provedem ceo život sa njim. Volim njegovo biće, volim kako se ponaša, kakva je osoba, kako priča...Prepoznala sam u njemu nešto najpitomije. Rekla sam da se njegovo biće samo voli, ima dobru dušu. Sigurnost i sve i to što je prihvatio mene i moju decu, a to nije jednostavno - rekla je Iva.

- Joco, šta je najlepše u vašem zajedničkom životu kada se kamere ugase - pitala je Sanja.

- To je trenutak naše bliskosti koju ne zanemarujemo, ne prođe jutro da se ne zagrlimo, pa tek onda otvorimo oči. Žena je onako, stub porodice, jedne stabilne porodice i sposobnost žene da tera muškarca da stvori u sebi potrebu da se menja na bolje zbog te žene je nešto što čini zajednički život - rekao je Joca.

Autor: Nikola Žugić