AKTUELNO

Domaći

Možemo da se sporečkamo, ali... Aca Ilić i Biljana Jevtić progovorili o braku koji traje već 38 godina, pevačica priznala: Ima nekih mana!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedan od bračnih parova koji važi za najskladniji, pevači Biljana Jevtić i Aca Ilić, gostujući u Magazinu In otkrili su neke detalje svog odnosa, priznavši da su čak 38 godina u braku!

Kako je istakao Aca Ilić, kod svoje supruge Biljane ceni njenu postojanost i to što mogu da se sporečkaju, ali, kako kaže, sve to prođe.

- Osobine koje najviše cenite kod svojih partnera, a onda malo i neku manu - rekla je Sanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sviđa mi se radni naziv: "ljubav bez filtera", jer je danas sve sa filterom. Život nije sazdan samo od lepote i da nam je stalno lepo, život je sazdan i od teških trenutaka i tada treba biti tu. Cenim kod nje tu postojanost, možemo da se sporečkamo, možemo da razmenimo i neku težu reč, ali sve to prođe i ona je uvek tu za mene da me ohrabri kada je teško i pohvali kada sam dobar. Neko je skoro rekao: "to je više poslovni odnos" - rekao je Aca.

- Ima nekih mana, nekih sitnica, to je zanemarljivo koliko ima vrlina - rekla je Biljana.

- Ali zaćutati na vreme je velika stvar - rekao je Aca.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Aca Ilić

#Biljana Jevtić

#Bračni par

#Estrada

#pevač

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Bolje bolan kraj, nego bol bez kraja: Aca Ilić šokirao sve, priznao da često misli na druge žene

Domaći

Ni kod njih nije sve bilo skladno: Biljana Jevtić šokirala sve izjavom, otkrila šta se dešava iza zatvorenih vrata: Izbacila sam ga iz kuće...

Domaći

SIN BILJANE JEVTIĆ I ACE ILIĆA ZAVRŠIO TEŽAK FAKULTET! Roditelji pucaju od ponosa, čestitke se nižu: Dame i gospodo, Ivan je diplomirao (FOTO)

Domaći

Emotivna poruka koja ju je rasplakala! Aca Ilić s drugog kraja sveta čestitao Bilji rođendan, a evo i kako (FOTO)

Domaći

Izbacila sam ga iz kuće: Biljana Jevtić decenijama je u braku sa Acom Ilićem, a sada je progovorila o razvodu, svi u šoku

Domaći

Ovo je sin Bilje Jevtić i Ace Ilića: Ne kriju koliko su ponosni na njega, a ovaj detalj je malo ko znao (FOTO)