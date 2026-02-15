Možemo da se sporečkamo, ali... Aca Ilić i Biljana Jevtić progovorili o braku koji traje već 38 godina, pevačica priznala: Ima nekih mana!

Jedan od bračnih parova koji važi za najskladniji, pevači Biljana Jevtić i Aca Ilić, gostujući u Magazinu In otkrili su neke detalje svog odnosa, priznavši da su čak 38 godina u braku!

Kako je istakao Aca Ilić, kod svoje supruge Biljane ceni njenu postojanost i to što mogu da se sporečkaju, ali, kako kaže, sve to prođe.

- Osobine koje najviše cenite kod svojih partnera, a onda malo i neku manu - rekla je Sanja.

- Sviđa mi se radni naziv: "ljubav bez filtera", jer je danas sve sa filterom. Život nije sazdan samo od lepote i da nam je stalno lepo, život je sazdan i od teških trenutaka i tada treba biti tu. Cenim kod nje tu postojanost, možemo da se sporečkamo, možemo da razmenimo i neku težu reč, ali sve to prođe i ona je uvek tu za mene da me ohrabri kada je teško i pohvali kada sam dobar. Neko je skoro rekao: "to je više poslovni odnos" - rekao je Aca.

- Ima nekih mana, nekih sitnica, to je zanemarljivo koliko ima vrlina - rekla je Biljana.

- Ali zaćutati na vreme je velika stvar - rekao je Aca.

Autor: Nikola Žugić