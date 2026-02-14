Emotivna poruka koja ju je rasplakala! Aca Ilić s drugog kraja sveta čestitao Bilji rođendan, a evo i kako (FOTO)

Biljana Jevtić, naša poznata pevačica, gostujući u "Magazinu In" otkrila je da joj je suprug, Aca Ilić, čestitao rođendan emotivnom porukom dok je bio na drugom kraju sveta, u Australiji!

Kako je istakla Biljana Jevtić, govoreći o ovoj čestitki, nije mogla da sakrije emocije i suze, a otkrila je da su u tom momentu bili razdvojeni čak tri meseca što je, kako kaže, najduže ikada.

- On je bio u Australiji. Čestitao mi je rođendan, ja sam vam poslala to, baš onako emotivno. Napisao mi je, jer smo bili tri meseca razdvojeni, to je bio najduži period. Ja kada sam dobila tu poruku, ja sam plakala, baš je onako lepa - rekla je Biljana.

- Kaže Ivan: "bravo ćale"...Bila je noć u Sidneju, sam sam bio u sobi u dalekom svetu, a moram da kažem nešto lepo, a da nije dugačko - rekao je Aca.

Autor: Nikola Žugić