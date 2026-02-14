SAHRANJENA MAJKE GOGE SEKULIĆ: Pevačica neutešna, bivši suprug se nije odvajao od nje (FOTO)

Goga Sekulić neutešna stigla na groblje.

Goga Sekulić danas se oprašta od svoje majke Nade Sekulić. Na groblju u Sremčici došli su Gogini najbliži prijatelji i članovi porodice, kako bi Nadu ispratili na večni počinak.

Sahrana

Gogin otac stigao je prvi na groblje, a za njim i pevačica sa bivšim suprugom Urošem koji je nosio veliki buket cveća. Sekulićeva je na sahranu došla sva u crnom, a lice su joj prekrivale velike naočare.

Pre nego što je povorka krenula, sa Gogom su sve vreme bili prijatelji, zlatar Nebojša Bojović, Ceca Šarić, Ivana Šašić i drugi.Prvo oglašavanjeGoga se nakon majčine smrti oglasila na Instagramu oglasila, objavila zajedničku fotografiju i napisala potresne reči.

- Majko...ne mogu to podneti i ne želim verovati - napisala je ona na Instagramu, uz emotikon slomljenog srca.

O roditeljima

Goga je nedavno evocirala uspomene, te se prisetila detinjstva i vaspitanja svojih roditelja.

- Kada sam ja bila dete i devojka, moji roditelji su bili strožiji. Patrijahalno vaspitani, tada se znao neki red, iako nam je u tom trenutku možda sve izgledalo previše. Ljudi ne shvataju da moje roditelje ne zanima, ja sam javna ličnost za sebe, za svoju karijeru, za njih sam ćerka i pravila moraju da se poštuju. Da obrukaš oca ili majku to je sramota - govorila je Goga za TV Adria.

Autor: M.K.