NAJMANJE JE VAŽNO KAKO SE ZOVE PRAZNIK, ZA MENE JE - DAN LJUBAVI: Kaća Živković uživa u Dubaiju, a evo kako provodi Dan zaljubljenih (FOTO)

14. februar za mnoge predstavlja Dan zaljubljenih, dok drugi ovaj dan priznaju samo kao Sv. Trifuna. Pevačica je poslala važnu poruku ljubavi i otkrila šta je najvažnije od svega.

Katarina Živković oglasila se na mrežama povodom Dana zaljubljenih i otkrila šta za nju predstavlja ovaj datum.

"Nije bitan datum, važno je da se volimo"

Pevačica je objavila fotografije sa egzotičnog putovanja gde je otišla sa sinom, te je svojim pratiocima napisala dirljive reči.

- Danas je 14. februar. Nekome Sveti Trifun, nekome Dan zaljubljenih... A meni - dan ljubavi! U vremenu u kom živimo, najmanje je važno kako se zove praznik. Važno je da volimo. Da štitimo. Da budemo podrška. Da radimo ono što nas ispunjava i da živimo onako kako osećamo da treba, a ne kako drugi misle da je za nas najbolje. Neka vam svaki dan bude dan nežnosti, razumevanja i hrabrosti da birate ljubav - prema sebi i prema onima koje čuvate srcem i dušom. Srećan praznik ljubavi - napisala je Kaća.

Kaća je sa svojim naslednikom otputovala u Dubaiji, a kako se može videti na sajtu poznatog hotela, samo jedna noć za dvoje u ovom hotelu košta 1500 evra.

Želim da budem savršena majka

Osim što želi da bude najbolja u svom poslu, isto tako želi i da bude najbolja mama kada dođe kući svom sinu Stefanu.

- Stvarno je teško, ono što gledate na Instagramu one savršene mame, koje sve postižu, ja verujem da je nekim ljudima tako. Teško je jer sam ja samokritična, surovi perfekcionista, želim da budem na svim poljima savršena. Želim da budem savršena majka, da budem savršena u poslu i onda to nekada ume da bude opterećenje. Nije lako, al je jako - rekla je ona kroz smeh, otkrivajući nam da li je popustljiva mama:

- Mali je, beba je, sladak je, šta god da uradi, meni je to veliko kao kuća. Šta god da uradi, ja mislim: “Vau, to može samo moje dete”. Nisam popustljiva mama ni sada kada je jako mali, neću biti ni kasnije, jer živimo u jako opasnom vremenu, kada su narativ preuzele društvene mreže, lažni profili koji daju sebi za pravu da svašta nešto napišu i pošalju. Morate da budete psihički stabilni da sve izgurate. Zamislite kada vi date malom detetu telefon u ruke i pročita neke stvari o sebi ili dobije neke poruke uznemirujućeg sadržaja, zamislite kako to utiče ne samo na dečju, već i ljudsku psihu. Živimo u opasnim vremenima. Naše detinjstvo ne može da se uporedi sa ovim vremenima, ne samo za decu, nego i za nas matore.

Autor: M.K.