SPREMA SE GODIŠNJICA BRAKA! Tea Tairović i njen suprug nakon romantičnog odmora na Maldivima pucaju od sreće, a ovo je još jedan razlog za slavlje (FOTO)

Mlada muzička zvezda Tea Tairović kojoj mnogi predviđaju blistavu karijeru iako radi i snima, nastupa i gradi popularnost vrtoglavom brzinom nije zanemarila svoj privatan život.

Da balansira je teško, i sama priznaje ali ljubav prema muzici, životu i suprugu ne može da se meri kako bi postavila prioritete.

Jer za nju, sve su to prioriteti. Na tronu ovih ljubavi je tesno, ali ih balans održava i povezuje.U aprilu se navršava godinu dana kako je u braku sa Ivanom. Intimno slavlje, skriveno od javnosti i potpisan papir nisu promenili ništa u njihovim životima.

- Osim što je za Ivana i mene to bio jedan od najlepših dana u našem životu koji smo slavili sa najbližim prijateljima i porodicom, moram da kažem da se ništa previše nije promenilo u našem odnosu. Mi smo i pre braka živeli zajedno i naš zajednički život je uveliko funkcionisao sjajno. Samo neka se tako nastavi i ja ću biti prezadovoljna, kaže kroz osmeh Tea.

Dan zaljubljenih ne može da prođe bez njene izjave, koja je postala viralna, i često se na ovaj praznik ljubavi iznova ponavlja, šeruje i kači, naročito na profilima onih koji su solo. Naime, u jeku priča o Danu zaljubljeni, pevačica je pre par godina davala intervju i na pitanje kako je provela i sa kim taj dan, odgovorila začuđeno:

“Kada je bio Dan zaljubljenih?, na odgovor novinara, ona je samo prokomentarisala: Pa lepo”. To je izazvalo opšti smeh, a video se i danas gleda. I Tei je smešan.

- Bio je to jedan spontani i smešan odgovor koji i danas mnogi kače uoči 14. februara, a kada sam ja bila u toj nekoj životnoj fazi kada me je baš bilo briga za sve. Svakako, za mene je ljubav veoma važna stvar u mom životu i u njoj nalazim inspiraciju za mnoge stvari, ponajviše za muziku koju stvaram. Ja ću ove godine Dan zaljubljenih provesti radno sa svojom publikom, ali tu će biti, naravno, i Ivan, moja najveća podrška u svemu.

Pevačicu smo pitali da li planiraju da obeleže godišnjicu braka i na koji način, aludirajući na neko slavlje.

- Verovatno, ali kako smo već i navikli samo u krugu najbližih i daleko od očiju javnosti. Možda ćemo spojiti sa proslavom mog jubilarnog rođendana. Samo neka je veselo i na radost. To je nešto što ovih dana često izgovaram, kaže Tea koja je rođena 26. aprila, dok je sudbonosno da izgovorila 24. aprila.

Ipak, od aprila do nedavno nije bilo vremena da se ode na “medeni mesec”. To je teško isplanirati u životu pevačice koja poput Tee skoro godinu dana unapred ima isplanirane nastupe, naročito vikende. Ona se upravo zbog toga udala u četvrtak.

Pitali smo je kako je bilo na Maldivima, mada smo odgovor mogli i naslutiti gledajući fotografije sa ove egzotične destinacije.

- Bilo je prelepo. Posle naporne i uspešne godine, bezbroj koncerata i izdata čak dva albuma, verujte da smo jedva dočekali da odemo na odmor, koji jeste na neki način bio i naš medeni mesec, budući da nakon svadbe nismo imali kada da odemo. Bilo je prelepo, odmarali smo, sunčali se i dosta plivali. Napunili smo baterije za sve ono što nas čeka u 2026. godini.

A što se tiče tekuće godine izgleda da Tea neće imati puno prilike za odmor. Pored putovanje širom sveta, čeka je i koncert, prvi solistički u Podgorici u "Bemax" Areni.

- Nastupi su odmah počeli nakon povratka sa odmora. Ono čemu se posebno radujem jeste moj prvi solistički koncert u Areni u Podgorici koji je zakazan za 4. april. Uveliko sa mojim timom spremam nastup koji će biti po svemu poseban. Uporedo sa tim promovišem i svoju kozmetičku liniju za negu kosu. Odmora za mene kao što vidite nema, kaže kroz osmeh.

19 pesama i 18 spotova za samo godinu dana

U 2025. objavili ste čak dva albuma pod nazivom „Aska“ koji su prošli odlično, da li ćete napraviti diskografsku pauzu sada? Svakako su ovi mali jubileji povod za slavlje.

- Definitivno sam napravila revoluciju u izdavaštvu, budući da sam u godini dana izdala čak 19 pesama i snimila 18 spotova.

Ono što je najvažnije jeste da su mnoge pesme postale hitovi, a najbolji pokazatelj tome je i publika koja ih u glas peva na svim mojim koncertima. Sada će uslediti pauza, ali nikada se kod mene ne zna kada mogu svoju publiku da obradujem nekim singlom.

