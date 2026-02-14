AKTUELNO

Evo kako Čeda Jovanović i Aca Kos PROVODE DAN ZALJUBLJENIH: Skroz opušteni i romantični

Političar Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos, šetali su danas tokom dana u skroz opuštenom izdanju, a mediji su ih uslikali dok su prelazili ulicu.

Oni su naime, izašli da prošetaju pse, bili su odlično raspoloženi, a Čeda je nosio prsluk i patike. Oni su išli i do obližnjeg parka, a kako su ih vozači mahom prepoznavali na ulici, nema sumnje da su bili prava atrakcija prolaznicima jer je sve delovalo tako romantično.

Napravili haos u emisiji

Inače, Aca i Čedomir nedavno su bili u gosti kod Ognjena Amidžića u emisiji "Amidži Šou", te su svojim odgovorima na brojna pitanja šokirali naciju.Čeda je između ostalog pričao i o tome u kakvom je odnosu sa Cecom Ražnatović.

- Nikada nisam imao nikakav odnos sa njom, tako smo živeli. Ona je Acina prijateljica, ne zato što je pevačica i popularna, već zato što je pravi prijatelj, ja sam svedok toga, a prijatelj nije uz tebe zato što imaš 38 miliona na mrežama, već zato što je prijatelj i ja to poštujem.

- Svako treba da ima svoj život. Ja imam svoje demone, nosim svoj krst. Ne bi bilo normalno da padamo u sevdah i ližemo rane jedni drugima. Svako je na svoj način platio cenu. Nikada ne bih pristao da čak i razgovaram o njoj da mislim da je ona bilo šta loše želela Zoranu Đinđiću, nikad, to nema cene, a svako od nas je platio na neki način što je bio blizu vatre - rekao je Čedomir.

