OVA LEPOTICA JE NOVA DEVOJKA MARKA JARIĆA! Sedi mu u krilu dok se grle na jahti: Bivši košarkaš puca od sreće, sve obelodanio javno (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/marko_jaric10 ||

Bivši srpski košarkaš Marko Jarić ponovo je u centru pažnje javnosti zbog ljubavnog života.

Na svom profilu na društvenim mrežama objavio je fotografiju sa luksuzne jahte, a u prvom planu našla se atraktivna brineta koja mu sedi u krilu dok se zagrljeni smeju i razmenjuju nežnosti.

Romantična atmosfera i opušteno izdanje bivšeg NBA asa jasno pokazuju da Jarić uživa u novoj ljubavi. Iako nije otkrivao previše detalja o svojoj izabranici, fotografija je bila dovoljna da pokrenu lavinu komentara.

Foto: Instagram.com

Lepa brineta nije skidala osmeh sa lica, a mnogi su primetili da Jarić deluje srećnije nego ikad.

Podsetimo, Marko Jarić iza sebe ima brak sa svetski poznatom manekenkom Adrianom Limom, a njegov emotivni život godinama je intrigirao javnost. Ipak, čini se da je sada pronašao mir pored nove partnerke.

