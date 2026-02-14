OVA LEPOTICA JE NOVA DEVOJKA MARKA JARIĆA! Sedi mu u krilu dok se grle na jahti: Bivši košarkaš puca od sreće, sve obelodanio javno (FOTO)

Bivši srpski košarkaš Marko Jarić ponovo je u centru pažnje javnosti zbog ljubavnog života.

Na svom profilu na društvenim mrežama objavio je fotografiju sa luksuzne jahte, a u prvom planu našla se atraktivna brineta koja mu sedi u krilu dok se zagrljeni smeju i razmenjuju nežnosti.

Romantična atmosfera i opušteno izdanje bivšeg NBA asa jasno pokazuju da Jarić uživa u novoj ljubavi. Iako nije otkrivao previše detalja o svojoj izabranici, fotografija je bila dovoljna da pokrenu lavinu komentara.

Lepa brineta nije skidala osmeh sa lica, a mnogi su primetili da Jarić deluje srećnije nego ikad.

Podsetimo, Marko Jarić iza sebe ima brak sa svetski poznatom manekenkom Adrianom Limom, a njegov emotivni život godinama je intrigirao javnost. Ipak, čini se da je sada pronašao mir pored nove partnerke.

Autor: M.K.