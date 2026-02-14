Vrelo izdanje Žene od sultana: Pokazala skoro sve, a komentari na mrežama pljušte (FOTO)

Pevačica Tijana Milentijević (27), poznatija kao "Žena od sultana" već neko vreme boravi na Tajladnu odakle se redovno oglašava na svom Instagram profilu. Na njene fotografije u kupaćem niko nije imun, a poslednja koju je objavila napravila je pravu pometnju.

Naime, Tijana Milentijević obukla je tanga bikini koji je savršeno istakao njenu zadnjicu, a svi su primetili da je liniju dovela do savršenstva.

Obline su samo sevale, a komentari su se nizali i svi kažu da nikada bolje nije izgledala.

Tijana Em, podsetimo, ispričala je nedavno da je više puta operisala nos, jer posle prve operacije nije bila zadovoljna.

- Što se tiče moje druge operacije nosa, to sam uradila jer mi se nije svidelo kako je ispao prvi put, bio je malo kriv. Imala sam devijaciju nosa, ali to je urađeno sve kod mene tako da niko nije ni primetio da je bilo šta rađeno. Svakako ovo sada na meni nije trajni efekat, jer ću tek posle godinu dana da kažem da imam pravu sliku toga kako je sve ispalo - rekla je tad za Blic.

Kako kaže često su je prozivale koleginice zbog kilograma.

- Doživela sam da me pitaju pred svima na šta ličim. To je zbog zdravlja, smršala sam deset kilograma. Meni to mnogo znači - istakla je Tijana nedavno.



Autor: N.B.