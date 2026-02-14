NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU MUŽA TATJANE JEČMENICE: Darko Jevtić na aparatima, lekari mu se i dalje bore za život

Bivša teniserka Tatjana Ječmenica poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se desila u petak uveče na obilaznici kod Beograda, a njen muž Darko Jevtić zadobio je teške povrede i lekari mu se trenutno bore za život.

Prema pisanju medija, Darko je na aparatima u šok sobi i u teškom je stanju.

Ko je Tatjana Ječmenica koja je preminula?

Tatjana Ječmenica je bivša reprezentativka Srbije u tenisu. U bogatoj teniskoj karijeri osvojila je 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Tatjana je učestvovala na sva četiri grend slem turnira, a najbolji plasman joj je bio 2. kolo na Rolan Garosu 1996.

Njen najbolji plasman na VTA rang listi bilo je 72. mesto pojedinačno i 84. u parovima, oba 1996. godine. Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed kupu.

Vozač šlepera bio u potpunom šoku

Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je vozilo bivše srpske teniserke i šleper. Za domaće medije, oglasio se D.K, vlasnik firme "Autoskok", čiji je vozač upravljao šleperom koji je učestvovao u sudaru.

D.K. kaže da se čuo sa svojim radnikom i da je vozač bio u stanju potpunog šoka.

- On je iskusan, savestan i svi smo šokirani nakon ove jezive nesreće. Rekao mi je samo da su sekunde bile u pitanju i da je video da njihov auto ide direktno na njega. Išli su iz kontra smera, pogrešili su skretanje. Svakako istraga je u toku i veštačanje će pokazati šta je bio uzrok nesreće - rekao je D.K. za domaće medije.

- Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan vozač, radi kod mene već 7 godina. Bio je vidno potresen i u stanju šoka. To je divan čovek, zreo, savestan, iskusan vozač... Potresen je i jako se loše oseća. Nije povređen, pa je po zakonu, kako istraga nalaže, odmah priveden na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol, sa te strane koliko znam, sve je u redu, potpuno smo čisti - naveo je vlasnik firme.

On dodaje da je vozač u trenutku nesreće bio na radnom zadatku i da je prevoz bio regularan.

- Izuzetno je strašno ovo što se dogodilo, i po mene je stresno što sam bio daleko od toga, a kamoli taj čovek koji je sve to gledao. Što se tiče njegovog posla kao vozača, on je bio na radnom zadatku u trenutku nesreće, njegov zadatak je bio realan, natovario je vozilo za međunarodni transport i to je to, sve je bilo ispravno. Mi znamo zašto smo bili tu na putu, ali jedino ne znamo zašto se moralo tako desiti - rekao je D.K.

