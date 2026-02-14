AKTUELNO

Domaći

Pevač i njegova 15 godina mlađa supruga čekaju treće dete: Blistaju od sreće

Izvor: blic, Foto: Instagram.com ||

Radosne vesti stižu iz doma pevača Emira Habibovića i njegove 15 godina mlađe supruge Tamare Selimović. Par ima dve ćerke, a sad očekuje ponovo prinovu, te su lepu vest podelili u svečanoj atmosferi, nakon što su se skockali i pojavili na jednom gradskom događaju.

Nasmejani i vidno raspoloženi, Emir i Tamara otkrili su da je ona u trećem mesecu trudnoće.

"Treći sam mesec" - rekla je Tamara, a Emir je dodao:

"Želim da sve bude pozitivno i srećno, trebalo bi da bude muško" - rekao je pevač, pa progovorio o ljubavi sa Tamarom:

Foto: TV Pink Printscreen

"Ja sam stalno zauzet, ovaj put nisam smeo da propustim, u suštini supruga uvek bira, ja je podržavam. Kad se dvoje vole ne može romantika da bledi, mora da bude poštovanje i ljubav sa obe strane, kad nema poštovanja nema ni ljubav. Imamo zajednički cilj, porodica, deca i veliki sporazum u svemu, mada sam ja stalno zauzet. Zahvalan sam na svemu" - zaključio je pevač.

Foto: Instagram.com/selimoviictamara

Pevač Emir Habibović čekao je treće dete sa suprugom Tamarom Selimović, ali nažalost pevačica je u oktobru izgubila izgubila bebu.

Habibović je tada potvrdio tužnu vest.

- Nažalost, tačno je. Ovo je za nas veliki udarac, nadam se da nas razumete. Teško je govoriti na ovu temu. Neka su sva deca živa i zdrava - kratko je poručio on.

Podsetimo, Emir i Tamara imaju dve ćerke, dok on i iz prethodnog braka ima još troje dece.

Autor: N.B.

#Brak

#Emir Habibović

#Porodica

#Tamara Selimović

#deca

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovo je za nas veliki udarac: Supruga Emira Habibovića izgubila bebu, pevač jedva govorio o teškoj temi

Domaći

Naš pevač oženio 30 godina mlađu, a planirali su i TREĆE DETE: Nakon razvoda izneo sav prljav veš: Spavali smo u odvojenim sobama!

Domaći

PRIJA TRUDNA! Aleksandra i Filip Živojinović čekaju drugo dete

Domaći

Pink.rs saznaje: Dado Polumenta postaje otac po četvrti put! Njegova lepa supruga Ivona u drugom stanju (FOTO)

Domaći

SAZNAJEMO! Ognjen i Mina čekaju drugo dete: Lepa voditeljka u šestom mesecu trudnoće

Domaći

Trudna 18 godina mlađa supruga Milana Vasića! Evo detalja, poznat i pol bebe