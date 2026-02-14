Peh na početku koncerta: Jelena Tomašević zablistala na bini, a onda se desilo OVO, publika ostala u šoku (VIDEO)

Večeras se u Sava centru održava dugoočekivani koncert Jelene Tomašević i njenog supruga Ivana Bosiljčića, a pevačica se na sceni pojavila sama, na početku koncerta u dugoj, rozikastoj haljini koja je dodatno naglasila njenu prepoznatljivu otmenost i damski stil, a publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom.

Ipak, sam početak koncerta obeležio je mali peh. Jelena je želela da veče otvori pesmom „Panta rei“, ali je bend koji je prati greškom započeo drugu numeru. Na trenutak je nastala blaga konfuzija, no pevačica je profesionalno reagovala – uz osmeh je zastala, kratko se obratila muzičarima i publici, a potom je pesma započeta iz početka, ovog puta bez greške.

- Ko radi taj i greši, mi večeras širimo i delimo ljubav sa vama - rekla je tada pevačica i ponovo zapevala pesmu.

Publika je ovaj trenutak ispratila aplauzom i podrškom, što je dodatno opustilo atmosferu u sali. Nakon toga, koncert je nastavljen u savršenom ritmu, uz niz njenih najvećih hitova i snažne emocije koje su ispunile dvoranu.

U publici su se našle mnoge javne ličnosti, te smo uslikali modnu kreatorku Suzanu Perić i pop pevačicu Eminu Jahović.

Autor: N.B.