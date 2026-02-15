AKTUELNO

Domaći

Jelena Tomašević zaplesala sa suprugom na koncertu: Oduševili publiku svojom pojavom

Izvor: Blic, pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Emotivna scena obeležila je koncert pevačice Jelene Tomašević u Beogradu, kada joj se na bini pridružio suprug, glumac Ivan Bosiljčić. Njih dvoje su pred publikom zaplesali, a romantičan trenutak izazvao je oduševljenje i gromoglasan aplauz.

Pevačica Jelena Tomašević je blistala u ekstravagantnoj haljini sa šljokicama koja je savršeno pratila svaki njen pokret pod svetlima reflektora, dok je Ivan bio elegantan u odelu sa leptir mašnom.

Foto: Pink.rs

Oni su čak u jednom momentu i zaplesali, što je odševilo publiku.

Ivan i Jelena važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a njihova ljubav postala je još jača nakon što su 2012. godine dobili ćerku Ninu.

Kako se navodi u izvorima, tajna njihove dugovečnosti i istrajnosti leži u međusobnom poštovanju i razumevanju, ali i u činjenici da su izgradili čvrst temelj poznanstva pre nego što su stupili u brak.

Foto: Pink.rs

Njihova priča počela je mnogo pre braka. Sretali su se na folklornim smotrama, ali je druženje preraslo u nešto više nakon snimanja humanitarnog spota 2007. godine. Tek nakon godinu dana prijateljstva uplovili su u vezu, a prosidba koja se dogodila 2011. godine u Londonu ostala je upamćena kao izuzetno romantičan čin.

Dok su odmarali na travi u Sent Džejms parku, Ivan je iznenadio Jelenu kleknuvši ispred nje sa prstenom koji je krio u rancu. Iako su se prethodno dogovorili da preskoče običaj veridbe, pevačica je priznala da su je ovaj gest i trenutak sreće pod otvorenim nebom potpuno savladali i naterali na suze radosnice. Iako su želeli intimno slavlje, na kraju im je na svadbi došlo 1.500 ljudi.

Autor: N.B.

