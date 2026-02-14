25 GODINA KASNIJE! Željko Mitrović objavio snimak sa proslave ćerkinog rođendana: Generacije dolaze, prolaze i odlaze, a oko mene... (VIDEO)

Novom objavom oduševio pratioce na Instagramu.

U porodici vlasnika i direktora Pink Media Group, Željka Mitrovića i njegove supruge, direktorke Pinkovog programa Milice Mitrović, danas je poseban dan, s obzirom na to da je njihovoj ćerki Kristini Mitrović rođendan.

Željko Mitrović večeras je objavio snimak sa proslave rođendana ćerke.

Kristina rođendan slavi u klubu Billionaire, na Sardiniji. Na istom mestu Mitrović je bio pre 25 godina i prepoznali su da "iz prve".

- Osećam se kao HIGHLANDER, generacije dolaze, prolaze i odlaze a oko mene uvek sve isto! Prošlo je više od 25 godina kad sam kod Flavia Briatore-a, na Sardiniji u Porto Cervu bio na otvaranju kluba BILLIONAIRE! Večeras na Kristininom rođendanu isti klub, slično mesto, ali sve neki novi ljudi, pozdravio me neki dekica, tek sad ukapirah da je sada menadžer, a u ono vreme bio mladi konobar! Prepozna me čovek iz prve, a mene pojede blam što mu rekoh, drago mi je upoznati Vas! - naveo je Mitrović u opisu snimka.

Autor: S.M.