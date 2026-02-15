Već dugo nisam zaljubljena: Nataša Bekvalac o ljubavi, priznala zbog čega se najčešće loše osećala

Pevačica Nataša Bekvalac ponovo je otvorila dušu i bez zadrške govorila o svojim emotivnim iskustvima. U iskrenom razgovoru priznala je na šta je sve bila spremna zarad ljubavi.

Nataša Bekvalac je sinoć pred svoj nastup u Beogradu priznala i da nije zaljubljena:

- Ja nisam zaljubljena već dugi niz godina, pa nisam ni danas. Ja uvek Dan zaljubljenih i 8. mart provodim radno. Nijedna žena ne želi da bude druga. Svaka ljubavna priča je za sebe. Ja znam neke jako talentovane žene koje su sve svoje stavile po strani i stoje uz svoje muževe i jako su srećne žene. Znam i neke druge koje su to iste uradile i doživele su krah i izdaju. Nema pravila, da znamo pravilo za ljubav svi bismo želeli da živimo srećno do kraja života, ne znam čiji to nije san - rekla je Nataša Bekvalac, pa otkrila šta je bila spremna da uradi zbog ljubavi:

Ja nisam pristajala na nešto što je jako ekstremno drugačije od onoga što ja jesam, i kada sam malo išla na tu stranu osećala sam da se ja ne osećam dobro. Poenta je da te neko voli takvu kakva jesi, čim neko želi da te menja to prelazi u manipulaciju.

Podsetimo, Nataša je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorila o preseljenju starije ćerke Hane.

- Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - rekla je ona i priznala da je uticala na Haninu odluku da ode u inostranstvo.

- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih da puno vremena provodimo zajedno - istakla je pevačica, koja je priznala da obožava mnoge gradove u Španiji i da je to njena omiljena zemlja.

Autor: N.B.