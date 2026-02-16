Nemojte samo da je neko baci na moju kuću: Alka Vuica šokantno reagovala na pitanje o bombi bačenoj na Čolinu vilu, odmah prekinula intervju

Pevačica Alka Vuica bila je jedna od gošći na koncertu Ane Bekute u zagrebačkoj Areni, gde je iskoristila priliku da razgovara sa novinarima o privatnom životu, ali i da prokomentariše aktuelne događaje.

Na samom početku Alka Vuica se dotakla odnosa sa bivšim suprugom, objašnjavajući zašto objavljuje zajedničke fotografije i demantujući glasine o romantičnom pomirenju, ističući njihovu porodičnu bliskost:

- Kakvo pomirenje, mi smo super. Vuk i ja se volimo ceo život, imamo sina Arijana, koji čeka sina, čekamo unuka, srećni smo... Stvarno smo jedna umetnička porodica. Moj partner kroz ceo život je otac mog deteta, fantastični smo prijatelji... posećujemo se i družimo...normalna smo, otkačena, umetnička porodica.

Alka je takođe otkrila da priprema biografiju u kojoj će se saznati kome je posvetila pesme. Posebno ju je obradovala činjenica da njena muzika povezuje različite generacije:

- Predivno je kada generacije odrastaju uz tvoje pesme, kada na koncertima vidite i majke i bake i unuke... Pesme koje traju, to je nešto najlepše, koje nije pobedilo vreme.

Međutim, intervju je dobio neočekivan obrt kada su novinari zatražili komentar na vest o bombi bačenoj na kuću Zdravka Čolića. Alki se ta tema nije dopala, te je reagovala burno pre nego što je prekinula razgovor:

- Ne, nisam videla nikakve vesti. Danas slavimo ljubav i nije me briga za nikakve bombe! Nemojte samo da neko baci bombu na moju kuću bombu zbog ovih memoara... Aj zdravo! - kazala je, okrenula se, i otišla.



Autor: N.B.