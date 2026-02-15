Najdraža uspomena Ognjena Amidžića: Slika iz detinjstva raznežila je mnoge, cela porodica na okupu (FOTO)

Voditelj Ognjen Amidžić podelio je sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram jednom prilikom uspomenu koja je nastala davne 1979. godine.

On je tada imao samo četiri godine, a na fotografiji je u naručju svog pokojnog oca na koga neverovatno liči. Pored njih su njegova majka i sestra, te Amidžić ima vrednu uspomenu srećne porodice.

Ova fotografija je posebno emotivna zato što na njoj možemo videti Ognjenovog oca, Zorana Amidžića, koji je tragično nastradao 1991. godine na Baniji u Hrvatskoj, dok je obavljao novinarski zadatak sa kolegama.

Podsetimo, na njihov automobil je ispaljeno više od 300 metaka, a do danas nije otkriveno ko je ubio Zorana i njegove kolege.

- U jedan sat posle ponoći policajci su zakucali na naša vrata. Dobili su zadatak od nadređenih da nam jave loše vesti. Saopštili su baš meni. Imao sam samo 16 godina i morao sam da kažem majci i sestri da je tata ubijen - rekao je Ognjen svojevremeno i dodao:

- Nedostaje mi tata i znam da bi moj život bio potpuno drugačiji da se to nije desilo. Bio sam tinejdžer kada se to desilo. Mnogo toga je palo na moja leđa, trudio sam se da majci pomažem koliko sam mogao. Maksimalno se žrtvovala za mene i sestru i zato ću biti večno zahvalan - istakao je Amidžić.

Ognjen i njegova supruga Mina nedavno su dobili ćerkicu Lolu koja je svima ulepšala život.

Voditelj je nekoliko puta istakao da mu je najveća želja da dobije mezimicu, a sada ne krije sreću zbog ostvarene želje, te u svakom trenutku uživa sa Perunom i naslednicom.



Autor: N.B.