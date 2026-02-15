Posle operacije nosa u Turskoj, dečko sačekao Ninu Đogani i priredio veče za pamćenje (FOTO)

Ćerka pevačice Anabele Atijas i Gagija Đoganija, mlada influenserka Nina Đogani, nedavno je odlučila da se podvrgne estetskoj operaciji nosa u Turskoj, a sve to podelila je sa svojim pratiocima na mreži Instagram.

Od odlaska na operaciju, preko perioda oporavka, pa sve do detalja iz svakodnevice tokom boravka u Turskoj, Nina je redovno obaveštavala javnost o svemu kroz fotografije i snimke.

Po povratku u Beograd sačekalo ju je posebno iznenađenje.

Naime, povodom Dana zaljubljenih, njen izabranik priredio joj je romantičan doček. Stan je bio ispunjen cvećem, poklonima i pažljivo odabranim sitnicama, među kojima su se našli parfem i razne poslastice. Dirnuta gestom, Nina je trenutke iznenađenja podelila sa pratiocima, pokazujući koliko joj je ovaj dan učinjen posebnim.

- Kako me moja ljubav dočekala sa puta - napisala je Nina i dodala gomilu rozih srca.

Autor: Nikola Žugić