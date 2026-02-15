AKTUELNO

Ne dolazi sebi! Oglasila se Goga Sekulić nakon što je sahranila majku (FOTO)

Naša poznata pevačica Goga Sekulić juče je na groblju u Sremčici sahranila majku Nadu, a sada se samo dan nakon iste oglasila na društvenim mrežama.

Goga Sekulić, naša poznata pevačica, pre nekoliko dana objavila je na svom Instagram profilu da joj je preminula majka Nada, kojoj se tada obratila potresnim rečima.

Pevačica je, naime, juče na groblju u Sremčici sahranila majku, a kako se ekipa portala Pink.rs nalazila na licu mesta, Goga je bila vidno utučena i neutešna, dok su joj podršku pružili porodica, prijatelji, kolege Ivana Šašić i pevač Aleksandar Misojčić, poznatiji kao Xander, kao i bivši suprug, Uroš Domanović, sa kojim ima sina.

Sada, pevačica se oglasila na svom Instagram profilu, objavivši fotografiju svoje pokojne majke uz emotikon slomljenog srca, te je jasno da Goga i dalje ne može da dođe sebi i da se pomiri sa činjenicom da joj je majka preminula.

