SRPSKA ESTRADA NE MIRUJE - 2026. godina počela sa SKANDALIMA! Pevačica rodila dete oženjenom čoveku: Otmice, bombe, policija...

Nova godina tek što je počela, a regionalna javna scena već gori. Od prvih dana 2026. godine, domaći tabloidi i društvene mreže bruje o skandalima koji su uzdrmali srpsku estradu do temelja. Ljubavne afere, trudnoće, porodični lomovi, pa čak i dramatični incidenti u koje je uključena policija – sve to stalo je u samo prva dva meseca 2026. godine.

U centru najnovije bure našla se naša poznata pevačica koja je rodila dete oženjenom muškarcu, što je pokrenulo lavinu osuda, ali i spekulacija o dugogodišnjoj tajnoj vezi. Dok jedni govore o velikoj ljubavi koja ne bira okolnosti, drugi tvrde da je reč o izdaji koja je razorila jednu porodicu. Istovremeno, estradnu scenu potresaju priče o navodnim otmicama, bombama i hitnim intervencijama policije na luksuznim adresama poznatih ličnosti. Da li je u pitanju niz nesrećnih okolnosti ili godina koja je odlučila da od samog starta pokaže svoje zube – ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno: srpska estrada ne miruje.

1. MILICA TODOROVIĆ I SKANDAL OKO TRUDNOĆE

Naša poznata pevačica Milica Todorović pre 12 dana se porodila i na svet donela dečaka, kom su ona i njen partner dali ime Bogdan. Milica nije želela da otkriva medijima ko je otac njenog deteta, a misterija oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je pevačica ostala u drugom stanju. Kako su samo dva dana nakon pevačicinog porođaja u javnost procurili snimci oca Miličinog deteta sa proslave rođenja, njegova supruga Lj. M. (ime i prezime poznato redakciji) sada se ekskluzivno oglasila za Pink.rs i otkrila šokantne detalje.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila...

U prvom delu ispovesti, LJ.M. je detaljima šokirala kompletnu javnost, te je tako ovaj odnos, pa i sama Milica dospela u žižu intresovanja. Naime, izvesna gospođa je ispovest nastavila za naš portal.

- On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži - rekla je LJ. M. za Pink.rs i dodala da je njen suprug sinoć bio na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao da spava.

- On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kući i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi - poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo.

- Bila sam kod lekara, na lekovima sam mesec dana, mnogo sam potresena, moja deca i ja mnogo patimo. Ja moram da zaštitim svoju decu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je takođe pod jakim stresom, i to je to što možete od mene da čujete - otkrila je za naš portal LJ. M.

Lj.M. se nakon ove ispovesti ponovo oglasila za naš portal te je otkrila koliko joj je teško zbog svega što se dešava njoj i njenoj deci, te je priznala da ne može da se smiri i da je šokirana postupcima pevačice:

- Sve me stiže, ne mogu da se smirim. Ta žena ni u jednom momentu nije pitala kako se moja deca osećaju. Ne znam gde je on sad, očigledno ga nije briga za nas i decu, ovaj brak je definitivno gotov. Ja ne mogu više ovako. Kad sam bila kod nje njoj je jedini problem bio da li smo mi u otvorenom braku. Moja deca kući plaču zbog nje - započela je LJ.M. pa dodala:

Ja ne želim da se bilo kakve netačne tvrdnje iznose. Mi smo bili porodica, bili smo u najlepšem bračnom odnosu, nisam svesna šta me je snašlo. Ja živim u paklu, moju decu ne mogu da zaštitim. Ja sam njemu ceo život posvetila, izdana sam, ja to nisam zaslužila, on zna koliko sam uz njega bila.

Nakon toga Lj.M. nam je otkrila da je ona prva javila Milici:

- Ja sam se njoj javila na Instagramu prvo, ona meni ništa nije odgovorila kada sam joj napisala da sam ja žena oca njenog deteta. Ona je sve znala... Ovaj brak je gotov za mene. Oni zaslužuju jedno drugo. Samo želim da izađem iz svega ovoga. Neću ništa da imam sa njim. Život sam mu dala. On je bio moje sve. Ja sam izgubila 19 godina života, jedne ljubavi nema više. Mene niko ne pita šta sam ja izgubila, moja deca su imala viziju savršene porodice. - govorila je ona pa je dodala:

Ja sam se trudila da budem prisebna i stabilna. Ona je od svega razmišljala da li mi imamo intimne odnose i samo je za to pokazivala interesovanje. Jako se loše osećam i moram da se isključim iz ovoga da bih mogla da se okrenem deci.

Nakon poslednjeg oglašavanja LJ.M. za naš portal, ekipa portala Pink.rs uspela je da dođe i do same pevačice, koja je otkako je ova priča dospela u javnost proživljavala pravi pakao putem društvenih mreža, s obzirom na to da je ovo, i dan-danas, tema broj jedan kada je reč o mrežama. Kako nam je pevačica otkrila, zbog stresa od ove cele priče, ona je izgubila mleko.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću Vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica za Pink.rs pa je dodala:

Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta.

2. KARLEUŠA ZVALA POLICIJU ZBOG DUŠKOVOG UPADA U STAN NA DEDINJU

Pre nešto manje od mesec dana, u medijima je kao bomba odjeknula vest da je Duško Tošić, fudbaler, dok je naša pevačica Jelena Karleuša boravila u Dubaiju sa ćerkama, upao u stan na Dedinju. Naime, pevačica ga je odmah prijavila policiji, koja je odmah izašla na teren.

Mediji su kontaktirali pevačicu kako bi proverili šta se dešava, a Jelena Karleuša je potvrdila informaciju. Kako je istakla, ona je trenutno u Dubaiju sa ćerkama, ali je slučaj prijavila policiji.

- Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji - istakla je Jelena Karleuša, dok je bivši fudbaler bio kratak i jasan:

– „Ne znam šta me pitate???? Ja sam u svom stanu“ – rekao je Tošić, nakon čega nam više nije odgovarao na pozive i poruke.

3. BAČENA BOMBA NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA

Trećeg februara, kada se niko nije nadao, u javnosti je osvanula vest da je na kuću muzičke zvezde Zdravka Čolića bačena bomba. Tog dana, nastala je prava drama, ali i strah među njegovim kolegama, pevačima i pevačicama, koji to nisu krili u svojim oglašavanjima na ovu temu za medije.

Bomba je eksplodirala na prostoru između kuća koje pripadaju porodici oštećenog i još jednoj porodici, a osumnjičeni su se trčećim korakom vratili do vozila. Trotinetom se odvezli nakon što su bacili bombuTakođe, oni su 3. februara 2026. godine neovlašćeno nosili jednu ručnu bombu, pa su koristeći taksi vozilo, a potom trotinet došli do porodične kuće oštećenog Zdravka Čolića na Savskom vencu, gde je oko 04:52 časova osumnjičeni za kojim se traga aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok je S. M. pazio da neko ne naiđe i snimao mobilnim telefonom.

U efikasnoj akciji Uprave kriminalističke policije, Policijske uprave za grad Beograd, po naredbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je pre samo devet dana, kako pišu domaći mediji, uhapšen P. S., treći osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravka Čolica. Podsetimo, prethodnih dana već su uhapšeni S. M. (32) i M. A. Kako se sumnja, S.M. i P.S. su bili direktni izvršioci, dok im je M.A. nabavljao eksplozivne naprave, ne samo za napad na kuću Zdravka Čolića, već i za napad 20. novembra 2025. godine na Paliluli.

Kako je navelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, S. M. i P. S. su 20. novembra 2025. godine neovlašćeno nosili ručnu bombu, pa su koristeći rent-a-kar vozilo marke "Tojota", došli do porodične kuće oštećenog R.K. na opštini Palilula i oko 02:30 časova aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da svoj trojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a za osumnjičenim za kojim se traga i zbog opasnosti od bekstva, kao i da se za njim raspiše poternica - dodaje se u saopštenju.

4. OTMICA PEVAČA DANIJELA KAJMAKOSKOG

Pre tačno sedam dana, poznati pevač Daniel Kajmakoski (43) otet je u Beogradu, u kolima kod Beton hale. Sve elitne jedinice MUP-a, UKP, SAJ i Žandarmerija, učestvovale u dramatičnoj akciji spasavanja pevača Kajmakoskog.

Sinoćna policijska akcija u Karađorđevoj ulici u Beogradu pretvorila se u pravu filmsku dramu kada se vozač belog "volvoa XC60" oglušio o naređenje policije i dao gas do daske, u međuvremenu se ispostavilo da iza svega stoji otmica poznatog pevača Daniela Kajmakoskog (43), koji je u tom trenutku bio vezan u vozilu.

Gusta magla i klizav kolovoz, kako se sumnja, doprineli su da otmičari izgube kontrolu nad vozilom kod Rume, što je dovelo do spasavanja pevača Daniela Kajmakovskog. Kako kaže izvor za medije, moguće je da su se otmičari u uslovima smanjene vidljivosti dezorijentisali i na kružnom toku kod Rume propustili da skrenu u planiranom pravcu, pa su nastavili pravo, nakon čega su izgubili kontrolu nad vozilom i sleteli sa kolovoza, udarivši u bankinu.

- Upravo je taj niz okolnosti doveo do prekida njihove dalje namere. Interesatno je i da su otmičari sa sve žrtvom u automobilu uspeli da prođu dve naplatne rampe, u Šimanovcima i u Rumi. Međutim, udarac u bankinu ih je zaustavio u daljem begu. Pošto su udarili u zaštitnu ogradu i oštetili automobil, dvojica osumnjičenih, za koje se misli da su turske nacionalnosti, beg su nastavili pešaka. Istraga se nastavlja, a nadležni ispituju sve okolnosti ovog događaja, uključujući i kretanje osumnjičenih pre incidenta - pričao je izvor za medije.

Danas je tačno osmi dan potrage za napadačima koji su navodno oteli makedonskog pevača u Beogradu, policija pretražila teren, ali osumnjičenima se i dalje gubi svaki trag. Potraga za otmičarima makedonskog muzičara Daniela Kajmakoskog ušla je u osmi dan, a uprkos opsežnoj policijskoj akciji, osumnjičenima se i dalje gubi svaki trag. Iako je teren oko mesta gde su se zakucali u zaštitnu bankinu detaljno pretražen, begunci kao da su u zemlju propali.

- Preduzimaju se sve operativne mere i radnje kako bi se identifikovali i pronašli počinioci. U ovom trenutku, oni su i dalje u bekstvu - navodi izvor Kurira i dodaje da policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, nastavlja potragu za njima.

5. ČEDU JOVANOVIĆA I ACU KOSA IZVRŠITELJI IZBACILI IZ STANA

Pre mesec dana, Čedu Jovanovića izvršitelji su izbacili iz stana na Novom Beogradu u kom živi sa prijateljem Aleksandrom Kosom, pisao je "Blic". Političar i, muškarac sa kojim živi, nisu želeli da napuste nekretninu, te su napravili haos, pa je zbog toga morala da reaguje i policija. Političar nije želeo da sa Aleksandrom svojevoljno napusti stan, odbijao je bilo kakvu saradnju, pa je zbog toga morala da reaguje policija. Povodom ovog slučaja policija je odmah obavestila tužilaštvo.

Nedugo nakon ovog incidenta, oglasio se Tužilaštvo o slučaju Čede Jovanovića koji nije želeo da napusti stan na Novom Beogradu kada su došli izvršitelji, u kom nelegalno živi sa muškarcem Aleksandrom Kosom.

- Dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten je od strane policijskih službenici PS Novi Beograd da ih je pozvao javni izvršitelj i prijavio da dva lica stoje ispred stana u kojem treba da izvrši popis stvari prema donetom rešenju o izvršenju, kao i da nema fizičkog kontakta, niti pretnji. Postupajući po prijavi, policijski službenici su izašli na mesto događaja, utvrdili da nije došlo do narušavanja javnog reda i mira, da nije bilo fizičkog kontakta između izvršitelja i drugih lica, te da nikome nisu upućene pretnje. Na osnovu navedenog činjeničnog stanja koje je preneto dežurnom javnom tužiocu, javni tužilac je naložio postupajući policijskim službenicima da prikupe potrebna obaveštenja od svih lica koja su se nalazila na mestu događaja, te da se tužilaštvu u što kraćem roku dostavi izveštaj o postupanju i službene beleške o obaveštenju primljenom od građana. Nakon što policijski službenici postupe po nalozima, javni tužilac će preduzeti sve radnje iz svoje nadležnosti u cilju pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja zakonite odluke, stoji u saopštenju.

Čeda je izjavio da se u Višem sudu vodi postupak, te da su izvršitelji došli zbog toga što je stan u kojem živi u stečajnoj masi. Kako Čeda tvrdi, on je otkupio stan od jednog preduzeća ne znajući da je nekretnina bila zalog za kredit koji su prethodno na ime firme podigli. Dr Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije i Nemanja Milošević, advokat govorili su o ovoj temi.

- Za svaku pozitivnu ocenu je držanje Čedomira Jovanovića kao dužnika. Mi nikada nismo dobili tako snažnu poruku pozitivnu. Jasno je rekao da je u pitanju izvršni postupak i da će on postupiti po sudskim. U svakoj Evropskoj državi, pa i u Americi, Rusiji, Kini, bilo bi sasvim nerazumno da se sudska odluka ne izvrši. Jovanović je rekao da su njegovi advokati podneli krivičnu prijavu zbog falsifikata. Ovde se radi o tome da je Jovanović kupio stan po predugovoru. Kupio je jedan manji stan, kasnije je probijen zid pa je spojen sa drugim stanom koji je založen Fondu za razvoj Republike Srbije. To preduzeće od koga je on kupio je propalo i on nikada nije mogao da zaključi kupoprodajni ugovor sa kojim bi postao vlasnik.

Posle ovih oglašavanja, u medije je dospela vest o tome da je Aleksandar Kos uhapšen, a prema pisanjima medija tada, prema našem zakonu, Kosu je sledila 20.000 dinara kazna za neregistrovano vozilo, zadržavanje u policiji do 12 sati uz isključenje iz saobraćaja. Inače, Aleksandar je priveden je Beogradu zbog nedozvoljenih supstanci. Policija ga zaustavila, a on nije prošao test na nedozvoljene supstance.

Nakon ovih informacija, oglasio se i Kos saopštenjem.

Nakon što je Čeda rekao da izvršitelji 15. januara nisu došli u njegov stan na Novom Beogradu kako bi ga iz istog iselili, te da je nekretnina u njegovom vlasništvu, oglasila se žena koja tvrdi suprotno i kaže da on bespravno živi u njenoj nekretnini.

- Kao vlasnik firme želim da informišem javnost o činjenici da su u navedenoj objavi iznete, netačne,neproverene i dokazivo lažne tvrdnje, a koje direktno narušavaju ugled, prava i pravni položaj vlasnika nepokretnosti o kojoj je reč. S tim u vezi, posedujemo sve relevantne dokaze (pravosnažne presude, vlasničku dokumentaciju, i ostalu prateću evidenciju) koji nedvosmisleno potvrđuju da su iznete tvrdnje neistinite - navodi se u mejlu koji je gospođa poslala medijima.

- Povodom objavljenog teksta u kojem Čedomir Jovanović iznosi tvrdnje da je "prevaren", da je "jedan od poverilaca firme u stečaju", kao i da je vlasnik stana u kojem živi 18 godina", ovim putem kao vlasnik pomenutog pravnog lica iznosim sledeći demanti, radi istinitog i potpunog informisanja javnosti. Navodi koje je Čedomir Jovanović izneo u medijima predstavljaju svesnu laž i grubu manipulaciju javnosti, sa jedinim ciljem da se prikrije činjenica da već godinama nezakonito koristi tuđu nepokretnost. Čedomir Jovanović nije vlasnik stana u kojem trenutno boravi, niti je ikada bio. Tvrdnje o navodnom vlasništvu nisu pitanje "ličnog viđenja" već su činjenično potpuno netačne i pravno nepostojeće. Isključivi i jedini vlasnik predmetne nepokretnosti je pravno lice "Europolis plus" doo, koje je predmetne nepokretnosti steklo kupoprodajnim ugovorom, uredno overenim kod javnog beležnika kao i upisom u nadležni katastar nepokretnosti . Čedomir Jovanović nikada nije bio vlasnik predmetnog stana, niti je to bila njegova supruga Jelena.

Autor: Nikola Žugić