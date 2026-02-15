Dobro sam zviznula: Prija nakon peha u Nemačkoj stigla nasmejana u Beograd, pa otkrila kako je sa Filipom provela Dan zaljubljenih (VIDEO)

Domaća muzička zvezda, pevačica Aleksandra Prijović, stigla je na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, gde je sletela nakon što je sinoć održala koncert u Nemačkoj.

Aleksandra Prijović je, naime, kako su prenosili mediji, na sinoćnjem koncertu u Nemačkoj doživela peh, kada se saplela i pala na bini, o čemu je sada govorila za medije. Prija je stigla bez trunke šminke sa tamnim naočarima za sunce, dok je bila u kežual izdanju.

Na pitanje novinara da li joj je suprug Filip Živojinović nedostajao, Prija je kratko poručila: "Pa tu je Filip".

"Pala sam, dobro sam zviznula"

- Pala sam, dobro sam zviznula, iznenada. Zbunila sam se u trenutku, odjednom sam se našla na podu, zapela sam za tepih ili za pantalone stvarno ne znam. Dobro je nije ništa strašno kako je moglo da bude. Pisali su mi moji, mama je prva videla, kaže elegantno si pala. Malo me boli koleno, ništa strašno - rekla je Prija, pa otkrila kako će provesti dan.

- Sa decom jedva čekam da dođem kući - kazala je Prija, pa otkrila da li su ona i Filip nešto poklonili jedno drugom za Dan zaljubljenih.

SNIMAK PRIJINOG PADA NA BINI POGLEDAJTE OVDE!

- Mi stalno kupujemo poklone jedno drugom, ne mora da bude neki poseban datum da bismo kupovali poklone, rekla je ona, pa priznala da joj je bilo teško da ostavi decu kod kuće.

- Bilo mi je teško da ostavim decu kod kuće, ali mora da se radi, rekla je Prija, te prokomentarisala zašto nosi naočare.

- Iskreno da vam kažem ni ja ne volim kada sletim pa stavim naočare, zato što ni vi nemate naočare, pa da vas gledam u oči., ali bolje da me ne vidite sada. Nisam se naspavala, pa evo skinuću pa kako god da izgledam.

- Sad posebno žurim kući, jedva čekam da budem sa decom.

Autor: Nikola Žugić