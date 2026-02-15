AKTUELNO

Domaći

Tuga u domu naše pevačice! Smrtni slučaj u porodici Tanje Savić: Bila je planirana da...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bojana Lazić, voditeljka emisije "Premijera Vikend - Specijal" obratila se na samom početku emisije gledaocima Pink televizije, otkrivši da je pevačica Tanja Savić imala smrtni slučaj!

Kako je istakla Bojana Lazić, voditeljka "Premijere", Tanja Savić, naša poznata pevačica, trebala je da bude gošća u studiju, ali zbog smrtnog slučaja, morala je da otkaže gostovanje.

- Tanja Savić je planirana da bude gošća u studiju, ali je imala smrtni slučaj u porodici, pa će tom prilikom njeno gostovanje biti pomereno - saopštila je Bojana Lazić.

Foto: TV Pink Printscreen

Dan zaljubljenih provela s publikom

Tanja Savić je Dan zaljubljenih dočekala zajedno sa publikom i priredila emotivno je nezaboravno veče. Hala u kojoj je nastupila bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je od prvih taktova pevala uglas sa njom, stvarajući posebnu, romantičnu atmosferu. Energija, ljubav i snažna povezanost sa fanovima obeležili su koncert koji će se dugo pamtiti.

Nakon nastupa, Tanja se oglasila na društvenim mrežama i svima čestitala praznik ljubavi porukom:

- Srećan vam Dan zaljubljenih i da uvek bude tako, ne samo danas - napisala je Tanja, a i na ovom nastupu kao i na svakom do sada pored nje bio je partner Muki.

Autor: Nikola Žugić

#Tanja Savić

#Tuga

#pevačica

#smrtni slučaj

