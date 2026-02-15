Bila bi nam godišnjica, mnogo me je voleo: Ana Bekuta bila na ivici suza pred koncert u Zagrebu, progovorila o Mrki: Teško da će se ponoviti... (VIDEO)

Pevačica Ana Bekuta večeras će održati koncert u zagrebačkoj Areni.

Inače Ana Bekuta bi juče obeležila 14 godina ljubavi sa svojim pokojnim partnerom, Milutinom Mrkonjićem o čemu je sada i govorila:

- Danas bi nam bila godišnjica. Svaki dan nam je bio Dan zaljubljenih. On je bio veliki kavaljer, mnogo pažljiv i mnogo me je voleo. Ne planiram novu ljubav. Njegova pesma je "Treba vremena" i otpevaću je na početku - rekla je ona, te je dodala:

- Ne razmišljam o novoj ljubavi, teško da će se ponoviti nešto što je bio vrhunski i nije bilo sa ove planete - poručila je Ana Bekuta, prisetivši se zajedničkih trenutaka sa Mrkom, ne skrivajući koliko joj nedostaje, a u jednom trenutku, emocije su je savladale i bila je na ivici suza.

Ana je govorila i o podršci koju joj je u teškim trenucima pružila Jelena Karleuša, istakavši da joj je to mnogo značilo tokom napada kojima je bila izložena. Iako su se u javnosti pojavile spekulacije o bezbednosti, pevačica je jasno stavila do znanja da ne planira da angažuje obezbeđenje.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić