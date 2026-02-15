Zaljubljena sam, hvala Bogu: Snežana Đurišić progovorila o Danu ljubavi, Vanji Miloševiću i koncertu, pa priznala: Uvek postoje nesporazumi, ali...

Naša pevačica Snežana Đurišić sprema još jedan u nizu solističkih koncerata 24. marta u MTS Dvorani, a ovom prilikom je progovorila o kolegama, ljubavi, ali i spektaklu na kom dugo radi.

Kako je Snežana na samom početku istakla, publici koja se bude pojavila 24. marta u MTS Dvorani obećala je mnogo dobrih pesama, ali i gostiju, njenih kolega.

- Dobro sam, onako kako mi život nalaže, profesija i okolnosti... - rekla je Snežana, te je dodala:

Moj je svaki mesec (smeh)...24. marta imam solistički koncert u MTS Dvorani, biče divno, biće dobrih pesama, dobre muzike i finih gostiju. Šta više treba u ovom vremenu koje i nije baš sjajno?!

Kako kaže, ona više voli da sluša dobre pevače, kojih je danas sve manje.

- Ja volim da slušam dobre pevače, pre svega. Nažalost, danas ih je sve manje. Pesme kao pesme, mi nismo pogodni za takvo pitanje, slušamo i imamo određeni ukus. Imam nekolicinu pesama koje mnogo volim, ali me uglavnom intresuje kako se peva, kako se svira i tako dalje - rekla je pevačica, a onda je nastavila:

57 godina sam na javnoj sceni. Desilo se jednom prilikom da zaplačem dok pevam, a desilo mi se i da neću da snimim neku pesmu. Pesma "Ti bi mogao da me spasiš", ja sam se s Mišom maltene posvađala: "neću ja to da pevam", ja shvatim posle da sam pogrešila, vratim se u studio, izvinim se i snimim je.

Kada je reč o danu kog ne bi volela da se priseća, Snežana ističe da je to svaki tužan dan kog se zaista trudi da se ne priseća često.

- Uglavnom se trudim da se ne sećam tužnih dana, dana kada su se desile ružne stvari, ali kada sve saberem, ja sam ostvarena i srećna žena - rekla je Snežana.

Juče su mnogi proslavljali slavu sveti Trifun, dok su neki slavili i Dan zaljubljenih, te je tako Snežana ovom prilikom progovorila o ovom danu.

- Ja ljubav ne podrazumevam i ne stavljam kroz jedan dan. S obzirom da sam Srpkinja, pre svega je to sveti Trifun, ja čestitam ljudima koji su je slavili. Ako si zaljubljen samo jedan dan, kakav je to ljubav?! Ja sam majka već, da ne kažem koliko godina, zaljubljena sam, hvala dragom Bogu, već devet godina! Pre toga sam bila u braku, znači opet je ljubav u pitanju, ljubav prema vama, prema prijateljima, prema cveću i svemu što nas okružuje. Ljubav je neophodna i vrlo pozitivna emocija - rekla je ona, pa se osvrnula na ljubavnu vezu sa ginekologom, Vanjom Miloševićem:

Naravno da sam bila tužna, kada ljubav nije ostvarena, onda ste tužni...Podignete glavu i idete dalje, dešava se da imate ljubav prema prijatelju, mislite da je pravi drug, drugarica i samo odjednom shvatite da se ili promenila osoba ili ste vi pogrešili u proceni. Ja sam bila dugo u braku, pa sam bila sama, pa sam srela svog partnera današnjeg...Što je ružna ta reč partner, kako da kažem?! Eto, oslonac...Dešava se, uvek postoje nesporazumi, sednete i raspravite sve.

Autor: Nikola Žugić