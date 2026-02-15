Lajavi sam krelac, možda bi trebalo da skratim: Jovana Pajić se javila sa Kopaonika, progovorila o odmoru i nastupima, pa priznala: Niko ne plaća kaznu za ono što govori!

Naša pevačica Jovana Pajić nedavno se vratila sa odmora na kom je bila sa koleginicom, pevačicom Marijom Šerifović, na Baliju, a sada se javila sa hladnog Kopaonika, gde je imala nastup.

Jovana je, naime, otkrila kako izgleda njeno jutro i dan nakon nastupa.

- Kako izgleda tvoje jutro i dan nakon nastupa, pošto si trenutno na Kopaoniku - pitala je Bojana.

- Sinoć je bilo fenomenalno, ja sam nekako i radno i paradno, povela sam i decu na odmor jer je raspust. Legla sam prilično kasno, ustala jako rano kako bih mogla da ih ispratim da iskoriste mini raspust, tu su mi prijatelji i kumovi i srećna sam što donosi i te neke privatne stvari koje nemaju cenu, a to je da u ovom ludom vremenu i poslu, stignemo da se vidimo i porodično okupimo. Srećna sam i zadovoljna - rekla je Jovana, a onda je progovorila o odmoru na Baliju:

Jaoj, ljudi, to je toliko pipavo, bude mi muka od same sebe, jer kao papagaj odgovaram na ta pitanja. Kako može da bude na Baliju?! Prelepo. To je neka lična stvar o čemu ne treba pričati tek tako u odnosu na to što jedan "retreat" može da znači za nekoga...Trudim se da organizujem svoj život tako da se dajem, dajem se maksimalno, a naspram toga treba da postoji punjač gde se posvećujemo sebi...Ja sam logoreična, lajavi krelac, a možda bi trebala da skratim, ali kada me neko pita za nešto za šta mu treba pomoć, ja vrlo rado pomognem.

Za sam kraj, ona se osvrnula na izlete u izjavama, ističući da postoje trenuci kada se pokaje za ono što nekada brzopleto izgovori, pa je potom progovorila o zluardim komentarima.

- Niko ne plaća kaznu za ono što govori, da plaćaju kaznu za ono što izgovore nekome drugom, onda bi se preispitali šta govore, do tada, mi ćemo sijati, a oni će pljuvati - nasmejala se pevačica.

Autor: Nikola Žugić