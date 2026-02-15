Bio je veliki, a toliko tih: Ćana se prisetila Šabana Šaulića, pa se osvrnula na bačenu BOMBU na Čolinu kuću: Želim da verujem da napad nije bio upućen njemu!

Stanojka Bodiroža Mitrović, naša slavna pevačica, poznatija i kao Ćana, govoreći za emisiju "Premijera", prisetila se pokojnog Šabana Šaulića, ali se i osvrnula na dramu oko bombe koja je bačena na kuću muzičke zvezde, pevača Zdravka Čolića!

Ćana se, naime, na samom početku osvrnula na spektakl koji priprema za beogradsku publiku na Tašmajdanu, a koji je zakazala za 13. jun.

- Ja čekam taj 13. jun, Tašmajdan, jun će da gori. Nije ni blizu krenula ona velika kampanja, ali je ovo dobar znak. Ovde na Pinku su svi raspoloženi i kažu da dolaze, ja sam oduševljena, a pogotovo omladina koja mi se javlja - rekla je Ćana, a onda je otkrila kako je provela Dan zaljubljenih, koji je bio juče:

Ja sam malo radno, malo paradno, meni je juče izašla nova pesma, "Narod balkanski", ja gde god da dođem, osećam se prihvaćeno! Hvala svim ljudima koji vole moje pesme i vole kompletno lik i delo Ćane.

S obzirom na to da će se za samo dva dana obeležiti tačno sedam godina otkako je muzička legenda, pevač Šaban Šaulić stradao u saobraćajnoj nezgodi, Ćana je otkrila u kakvom sećanju joj je on ostao.

- U najlepšem sećanju mi je ostao. Uz njegove pesme sam rasla, a on mi je bio uzor. Toliko je bio veliki, a bio je tih i snishodljiv, stvarno veliki gubitak! Njegove pesme žive i svaki put kada čujem njegovu pesmu gde god, izazove mi smeh na lice, ali i tugu što nije među nama - rekla je Ćana, a potom se osvrnula i na bačenu bombu na kuću kolege, pevača Zdravka Čolića, što nedeljama unazad trese domaću javnost:

Ja sve nešto verujem da to nije bio Čola, da napad nije bio upućen Čoli, želim tako da verujem, jer je on neko koga ceo Balkan voli. Nikad nisam stekla dojam da je neko nešto loše rekao, sve želim da verujem da je to neka greška. On je čovek kome se nikom ni za šta nije zamerio, barem koliko ja pratim. Nisam uplašena, ali sam začuđena.

Za sam kraj, ona je otkrila da li su se drame i skandali dešavali na njenim nastupima tokom karijere.

- Dešavalo se da dok sam bila radni pevač da se fizički razračunavaju, uz prisustvo alkohola, ali nije bilo nešto što bi me uplašilo u toj nekoj meri. Nikada se nije desilo na moje oči, ali ne znači da tako treba da bude - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić