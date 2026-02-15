Srpski glumac žari i pali! Objavio selfi iz teretane, svi komentarišu da je kao pravi PLEJBOJ (FOTO)

Glumac Pavle Mensur izbegava previše da priča o privatnom životu i devojkama, a sada je objavio fotografiju, koja je oduševila ženski pol, odmah posle treninga.

Glumac, naime, sve češće objavljuje selfije iz teretane, te je tako bilo i sada kada je pokazao rezultate treninga.

Kako je biceps bio u prvom planu, komentari su se samo nizali, te je bilo jasno da je promena do koje je došao poprilično velika.

- Au kakav biceps! Pavle svaka čast! Svako treba da trenira ovako, samo nastavi - glasio je jedan od komentara na mrežama.

