AKTUELNO

Domaći

Srpski glumac žari i pali! Objavio selfi iz teretane, svi komentarišu da je kao pravi PLEJBOJ (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumac Pavle Mensur izbegava previše da priča o privatnom životu i devojkama, a sada je objavio fotografiju, koja je oduševila ženski pol, odmah posle treninga.

Glumac, naime, sve češće objavljuje selfije iz teretane, te je tako bilo i sada kada je pokazao rezultate treninga.

Foto: Instagram.com

Kako je biceps bio u prvom planu, komentari su se samo nizali, te je bilo jasno da je promena do koje je došao poprilično velika.

- Au kakav biceps! Pavle svaka čast! Svako treba da trenira ovako, samo nastavi - glasio je jedan od komentara na mrežama.

Foto: Instagram.com

Autor: pink.rs

#MIŠIĆI

#Pavle Mensur

#Teretana

#glumac

#izvajano telo

POVEZANE VESTI

Domaći

DEVOJKAMA POPADALE VILICE! Naš poznati glumac pokazao mišićavo telo, sve puca na njemu (FOTO)

Domaći

Glumac snimao Jelisavetu Orašanin kad se nije nadala, pa sve objavio javno: BARABA (FOTO)

Domaći

KAD NAS NAPUSTE I ODU... Enis Bešlagić objavio sliku sa majkom: Slika je sve dirnula, a evo koliko su vezani

Domaći

PAVLE MENSUR RASKINUO VERIDBU S VODITELJKOM?! Haos na mrežama zbog fotke sa Sofijom, ćerkom Željka Šašića

Domaći

Teretane, bazeni... Bosanac kupio stan od Viki, pa se odmah pohvalio! Desingerica bocnuo Karleušu: ONA JE BESKUĆNICA! (VIDEO)

Domaći

SVI SU MOGLI DA VIDE MOJE POGREŠNE IZBORE! Sanja Vučić o emotivnom životu: Ispadam i ovakva i onakva! Pevačica priznala da joj je zbog ovoga NEPRIJATN