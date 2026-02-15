OŽENIO LJUBAV IZ SREDNJE ŠKOLE! Pa nakon razvoda ljubio 26 i 28 godina mlađe: Evo kojoj ženi je Bora Đorđević posvetio čuvenu pesmu

Bora Đorđević, bio je pravi predstavnik svog vremena, jedna od najznačajnijih rok pevača i autora, kao i frontmen grupe "Riblja čorba".

Bora je umro u 71. godini u Ljubljani u septembru pretprošle godine. Bora je napisao i izveo neke od najpoznatijih domaćih rok pesama, a mnoge su bile posvećene ženama u njegovom životu.

Ostani đubre do kraja posvetio Biljani

Biljana Nevajda Šević je bila jedna od najtraženijih manekenki 70-ih godina. Retko koji Jugosloven je mogao da odoli lepoti i šarmu atraktivne manekenke. Ni Bora Đorđević nije uspeo.

Zabavljali su se i on ju je ludo voleo. Baš njoj je posvetio sijaset svojih pesama koji su postali vanvremenski hitovi.

"Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova", glasili su stihovi pesme "Lutka sa naslovne strane", koja se pojavila na albumu "U ime naroda".

Međutim, nije to bila jedina pesma koju je bora posvetio prelepoj Biljani.

Biljana i Bora su se sreli u jednoj emisiji, gde je Bora glasno govorio o time da je fasciniran njenom lepotom. Međutim, kako je vreme odmicalo, oni se nisu sretali, on je imao raznorazne veze sa devojkama, a ona se i dalje bavila manekenstvom i bila posvećena karijeri.

Prošlo je celih 10 godina kad su se ponovo sreli. Bili su stariji i ozbiljniji, a tada joj je Bora rekao da nikad nije video lepšu ženu i da želi da budu u vezi. Ta veza je trajala 6 meseci. Nakon raskida je Biljana izjavila da su raskinuli jer ona nije imala potpuno poverenje u Boru.

Raskid sa lepom manekenkom mu je teško pao. Kad su se razišli i svako otišao na svoju stranu, Bora je "za šankom, delimično pijan, mrzeo i sebe i druge", jer nije mogao da se suoči sa činjenicom da je ostavljen.

Biljana je važila za pravu lepoticu, fatalnu po muški rod, a Bora Đorđević joj je posvetio čak tri pesme. Kada su se rastali, muzičar je napisao tekst numere "Ostani đubre do kraja", koja je kasnije postala jedna od najpopularnijih pesama ovog benda.

Kako je jednom prilikom ispričala Biljana, kada ga ostavila, on ju je pozvao i pročitao stihove koje je napisao.

- Bilo je veče. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo ‘Pod lipom’ da mi pročita pesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem, kad tamo… Baš kao u pesmi: ‘Dok stoji za šankom delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete’. Sednemo za sto i on mi onako u dahu, iz svoje čuvene sveske, u koju je pisao stihove, pročita: ‘Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu, bar se nasmeši kada me vidiš, ostani đubre do kraja!' - ispričala je Biljana, pa je opisala kako se osećala kada je čula reči ove pesme.

"Ta pesma mi je svirala na svadbi"

- U prvi mah mi je to ‘đubre’ zvučalo pomalo grubo, ali kad sam shvatila da je to ‘đubre’ zapravo jedna opasna, fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga nemilosrdno ostavlja, definitivno mi se dopala pesma! Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku nije izazvala nikakav potres u meni. Sećam se da sam čak bila ravnodušna i kada su tu stvar puštali na mojoj svadbi. Uopšte me nije doticala - rekla je nekadašnja manekenka jednom prilikomza "Telegraf", skoro 40 godina nakon što je objavljena ova numera.

Draganu je upoznao u srednjoj školi

Sa suprugom Draganom Đorđević muzičar ima sina Borisa i ćerku Tamaru.

Draganu je Bora upoznao u srednjoškolskim danima, u Petoj beogradskoj gimnaziji, ali se između njih nije rodila ljubav na prvi pogled.

U vreme kada je 1980. Bora radio na albumu "Pokvarena mašta i prljave strasti" desio se sudbonosni susret. Dragana je bila već bila udata, međutim taj brak nije opstao. Kada je ponovo srela Boru, već je bila u fazi razvoda, a radila je dugo kao službenik u banci.

Ubrzo su sevnule ljubavne varnice između Dragane i pevača, a par nije dugo čekao da stane pred oltar. Venčali su se na intimnoj ceremoniji, bez velikog svadbenog veselja.

Posvetio joj pesme

Dobro je poznato da je ova dama bila Borin nepresušni izvor inspiracije, te joj je posvetio brojne hitova. Legendarnu pesmu Riblje čorbe - "Avionu, slomiću ti krila", napisao je u momentu kada Draganu ispratio na avion, nakon što ga je ona posetila na turneji.

Dragana je preminula 2007. godine.

Život sa Aleksandrom iz Čikaga

Bora je 2007. godine upoznao 26 godina mlađu Aleksandru Savić, sa kojom se venčao 2009.

Treća sreća brak sa Dubravkom

Bora je sreću pronašao pored treće supruge Dubravke Milatović, koja je od njega mlađa 28 godina. Iako se ona retko pojavljuje u javnosti, ekipa jedne emisije snimila u njegovom društvu.

Naime, ekipa emisije "Paparaco lov" snimila je Boru sa 28 godina mlađom suprugom na putu ka gradu, gde su svratili na ručak u jedan prestonički restoran.

Muzičar se zbog ljubavi sa 28 mlađom i atraktivnom Slovenkom preselio u Ljubljanu, a venčali su se u maju 2016. na grčkom ostrvu Santorini.

- Bacio sam sidro u mirnoj Ljubljani i mnogo mi je lepo sa Dubravkom, ženom koju volim. Ima li veće sreće nego voleti i biti voljen. I što je najlepše, moja poslednja ljubav prihvatila je da se uda za mene. Ona će biti mlada, a ja staroženja, tako me s pravom nazvala. Venčali smo se 25. maja, na Dan mladosti, u Grčkoj na Santoriniju - govorio je muzičar svojevremeno.

– Knjigu sam posvetio supruzi. Smatram da žene najbolje inspirišu umetnike, a posebno žena koja je pored mene. Ona je uspela da me pripitomi, kao i godine koje sada imam, sve je to uticalo da počnem da živim relativno zdravije, prestao sam da pijem i pušim. Mogu slobodno reći da sam sebi produžio život pored žene koju volim – ispričao je tada Bora za "Story".

Autor: Nikola Žugić