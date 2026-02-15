Molim Boga da kad umrem, da odem u pakao jer je tamo toplo: Eva Ras ne krije animozitet prema zimi, progovorila i o smrti Ljiljane Pavić: Rastale smo se na Sinišinoj sahrani!

Naša slavna glumica Eva Ras, poznata je po svojim vanserijskim ulogama kroz čitavu karijeru, ali i po smislu za humor, te je tako sada za "Premijeru" progovorila o smrti njene koleginice, glumice Ljiljane Pavić.

Na samom početku, Eva Ras otkrila je da ne podnosi zimu i sneg, iako je rođenda prvog januara.

- Ja mrzim zimu i stalno molim Boga da kada umrem da me stave u pakao jer tamo stalno gori vatra. Da me niste pozvali, ne bih ni izašla iz kreveta. Kada je ovako grozno, ja jastuk na glavu, samo da nisam svesna toga, to je kao smrt. Ne verujem ni u horoskop ni ništa, rodite se sa nekim osobinama i to ne možete promeniti. Ja sam bila očajna i kada sam se rodila, meni je bilo hladno - rekla je Eva i dodala:

Nikada u životu nisam slavila rođendan, više su voleli da odu na doček, nego na moj rođendan. Nikada nisam oduvala svećice! Jedan časopis je napravio reportažu o mom rođendanu, doneli su tortu bez svećica, nego onaj top, tako da nisam ni tada duvala svećice.

Takođe, Eva se ovom prilikom prisetila i, sada već pokojne, glumice Ljiljane Pavić, njene prijateljice.

- Jeste, ali nas dve smo se rastale na Sinišinoj sahrani pre godinu i nešto dana. Volela bih da ispričam o njoj nešto što mislim da će ljude zanimati. Svi su se pitali kako je ona to sarađivala sa mužem, zašto je on potpisivao?! Volela bih da ispričam kako su u "Srećne ljude" ušle moje slike. BIle su devedessetih godina sankcije, bili smo izoošteni od sveta, ja kao slobodni umetnik sam imala prodajnu izložbu u kafani NP u Beogradu i ja nisam mogla da verujem da su Siniša i Ljilja došli i hteli da kupe dve slike. Ja nisam htela da prihvatim, ali su mi koverat stavili u džep. Siniša je izabrao sliku sa tri velika cveta, a Ljilja je izabrala Jefimiju koja je bila 1,20m sa 1,40m. Jefimija nije mogla da stane u auto i kaže Ljilja: "Idi Siniša odvezi kola, Eva i ja ćemo sliku doneti kući". Mi smo nosili tu sliku koja je veća od nas od NP pa sve do Slavije - rekla je Eva.

