Imala je devijaciju, nije mogla da diše: Anabela Atijas progovorila o ćerkinoj operaciji nosa u Turskoj, pa priznala: Ljudi treba da se vole sve vreme, a ne jednom godišnje!

Naša poznata pevačica Anabela Atijas obradovala je sve fanove kada je otkrila da se vraća "stara Anabela", te tako neretko zajedno sa Gagijem Đoganijem, pravi spektakle na nastupima.

Sada je Anabela, naime, otkrila da je ona ranoranilac, te i da je navikla da malo spava.

- Ja inače jako rano ustajem, bez obzira kada legnem. Ako spavam dva sata, ja spavam dva sata i to me jako nervira. Ja kao baksuz ustajem rano i nekako sam već navikla da malo spavam - rekla je pevačica.

Kada je reč o Danu zaljubljenih, Anabela ističe da joj se taj dan ne razlikuje od bilo kog drugog, jer smatra da ljubav treba pokazivati svaki, a ne samo jedan dan.

- Nikada mi nešto nije bilo važno, mislim, da me neko ne shvati pogrešno, neka slavi onaj ko misli da treba, ali sam mišljenja da se ljudi gledaju i vole svakog dana, a ne jednom tokom godine. Nešto pompezno da osećam, ne, ne osećam. Poslovno da, osetim atmosferu i osetila se ta neka euforija - rekla je Anabela, a onda se osvrnula na ćerkinu operaciju nosa:

Ninina operacija, ona je to jako priželjkivala, istraživala, ali sada kada sam videla da je nešto na lepom nivou. Imala je užasnu devijaciju, nije mogla da diše, pa ima i taj estetski momenat, tako da je prezadovoljna. Ja sam tu da podržim! Kad sam ja bila klinka, sećam se da su muškarci i devojčice, nije bio tada nos, ali su tada odjednom otišli da operišu uši. Zašto bi neko hodao klempav i nesrećan?! Ista je priča sa svim estetskim operacijama, a sve dokle god je u meri. Najmanje je što mogu da uradim je da podržim i budem uz nju tamo, a drugo je da ne podržim, pa da ona ode sama, odrasla je osoba. Mi smo o tome pričali odavno, govorili smo da treba da se završi formiranje. I nos raste do neke godine, otiče zbog hormona...Tako da, ja sam uvek za to da se to u skladu sa godinama odradi dobro.

Za sam kraj, Anabela se osvrnula na proslavu svog 51. rođendana, ističući da je svoj rođendan godinama zapostavljala zbog dece.

- Uzela sam u obzir samo njihove rođendane, svoj sam stavila po strani. Međutim, u zadnje vreme, uz pomoć Lune, Nine, Andreja, moje porodica, sam shvatila da treba obeležiti taj dan. Želim da provedem najlepše što mogu i ne treba uzimati zdravo za gotovo svoj rođendan - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić