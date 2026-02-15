Sve imam, samo... Andreana Čekić otkrila da li je zaljubljena, evo kako je provela Dan zaljubljenih

Naša pevačica Andreana Čekić neretko intrigira javnost, a sada je progovorila o svom ljubavnom životu.

Kako je Andreana istakla, Dan zaljubljenih provela je u društvu bratanca, ali kako kaže, nema dečka.

- Dan zaljubljenih sam provela tako što sam bila tetka svom bratancu Mateu, to ti je uglavnom bilo to. Imam i psa, da, sve imam samo partnera nemam (smeh) - rekla je Andreana, a onda se osvrnula na to da važi za jednog od "najjačih" vokala na našim prostorima:

Ja sam jako svesna svog pevanja i meni je drago što ljudi to prepoznaju, a prvenstveno emociju. Nije sve u tome da li ti pevaš najbolje, da li pevaš visoko, nisko, da li je pop ili folk, to nije bitno, bitno je da preneseš publici. Mislim i da mora da se doživi, kako bi se prenelo.

Takođe, Andreana je otkrila šta voli da sluša kada izađe u izlazak u kafani.

- Imam, ali, joj...Mislim nemam, ne idem po kafanama više. Šalim se, mislim ne šalim se, nisam dugo bila, ali volim da slušam Jašara Ahmedovskog, Južni vetar, ako pričamo o kafani i to, Šabana, Ljubu - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić