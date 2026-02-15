AKTUELNO

Domaći

Stala uz kolegu! Andreana šokirana bačenom bombom na Čolinu kuću, pa priznala: Ne osećam se nebezbedno, ali...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

3. februara, domaću javnost zaprepastila je vest o bačenoj bombi na muzičku zvezdu, pevača Zdravka Čolića, o čemu je sada govorila Andreana Čekić, naša pevačica.

Andreana, naime, nije krila šokiranost ovom informacijom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesam, naravno, nisam se puno bavila time, ali šta reći?! To su strašne stvari, ja ne znam je l' se zna ko je šta je...Ja bih volela da se sazna ko je to - rekla je Andreana, a onda je otkrila da li se oseća nebezbedno:

Ne osećam se nebezbedno, ali dobro pitanje (smeh). Mada uvek misliš kao: "to se meni neće desiti", jer kada bih razmišljala tako o ružnim stvarima, ne bih imala mesta za lepe stvari.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

