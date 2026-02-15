Čule smo se, napisala sam joj... Andreana Čekić otkrila kako gleda na to što je Milica Todorović rodila dete oženjenom čoveku

Javnost je ostala šokirana oglašavanjem Lj. M. ekskluzivno za portal Pink.rs, žene oca deteta pevačice Milice Todorović koja se nedavno porodila i na svet donela dečaka Bogdana, a gostujući u "Premijeri", pevačica Andreana Čekić prokomentarisala je ovu aktuelnu temu.
Kako je istakla Andreana, ona poručuje svima koji komentarišu Milicu Todorović da gledaju u svoja dvorišta, otkrivši šta je napisala novopečenoj mami u ovim, veoma teškim danima za nju.
- Na to što prozivaju Milicu Todorović, rekla bih da gledaju svoja dvorišta. Neumesno je pričati i komentarisati tuđe postupke, ljudima je verovanto lakše da udare na nekog, nego da porade na sebi. Nikada nećeš čuti da neko ostvaren kritikuje i meša se na taj gnusan način. Jesmo, čule smo se, čestitala sam joj, a pre neki dan sam joj napisala: "samo da ti kažem da te volim". Ja znam da je Milica pametna devojka, jaka je, nadam se, i nadam se da će to sada nekako da ignoriše - rekla je pevačica, a onda je dodala:
Super za medije što svi to komentarišu, ali malo je za nju, za nju nije tako super...Ja verujem u Micu, da je već fantastična mama i da će da odgaja sina da bude pametan dasa.
- Šta je nešto najružnije što si o sebi pročitala i što ti je možda uticalo na stanje ili zdravlje - pitala je Bojana.
- Bilo je ranije, da. Piše se i sada nekada nešto manje lepo, ali me to ne dotiče. Ranije me je doticalo sve i svašta, isto tako o privatnom životu. Jednu situaciju baš pamtim, moji počeci, kada su napisali da sam imala infarkt nasred nastupa i da me je hitna odvezla. Neko se tako šalio...Šta ako to pročita majka, baka?! Ne daj Bože pozli njima zbog tih vesti, tako da treba da se pazi šta se piše - rekla je Andreana.
Autor: Nikola Žugić