Čule smo se, napisala sam joj... Andreana Čekić otkrila kako gleda na to što je Milica Todorović rodila dete oženjenom čoveku

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, TV Pink Printscreen ||

Javnost je ostala šokirana oglašavanjem Lj. M. ekskluzivno za portal Pink.rs, žene oca deteta pevačice Milice Todorović koja se nedavno porodila i na svet donela dečaka Bogdana, a gostujući u "Premijeri", pevačica Andreana Čekić prokomentarisala je ovu aktuelnu temu.

Kako je istakla Andreana, ona poručuje svima koji komentarišu Milicu Todorović da gledaju u svoja dvorišta, otkrivši šta je napisala novopečenoj mami u ovim, veoma teškim danima za nju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na to što prozivaju Milicu Todorović, rekla bih da gledaju svoja dvorišta. Neumesno je pričati i komentarisati tuđe postupke, ljudima je verovanto lakše da udare na nekog, nego da porade na sebi. Nikada nećeš čuti da neko ostvaren kritikuje i meša se na taj gnusan način. Jesmo, čule smo se, čestitala sam joj, a pre neki dan sam joj napisala: "samo da ti kažem da te volim". Ja znam da je Milica pametna devojka, jaka je, nadam se, i nadam se da će to sada nekako da ignoriše - rekla je pevačica, a onda je dodala:

Super za medije što svi to komentarišu, ali malo je za nju, za nju nije tako super...Ja verujem u Micu, da je već fantastična mama i da će da odgaja sina da bude pametan dasa.

Foto: TV Pink Printscreen, Instagram.com

- Šta je nešto najružnije što si o sebi pročitala i što ti je možda uticalo na stanje ili zdravlje - pitala je Bojana.

- Bilo je ranije, da. Piše se i sada nekada nešto manje lepo, ali me to ne dotiče. Ranije me je doticalo sve i svašta, isto tako o privatnom životu. Jednu situaciju baš pamtim, moji počeci, kada su napisali da sam imala infarkt nasred nastupa i da me je hitna odvezla. Neko se tako šalio...Šta ako to pročita majka, baka?! Ne daj Bože pozli njima zbog tih vesti, tako da treba da se pazi šta se piše - rekla je Andreana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Andreana Čekić

#Drama

#Milica Todorović

#Porođaj

#pevačica

#sin Bogdan

