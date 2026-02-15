AKTUELNO

NEZAPAMĆENA NOĆ LJUBAVI: Publika u suzama, telefoni gore, ovako je Lexington bend obeležio 14. februar! (FOTO)

Foto: Photo/Live production

Slavonski Brod je 14. februara disao u ritmu ljubavi. Dvorana Vijuš bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a na hiljade upaljenih telefona i glasova koji pevaju uglas pretvorili su Dan zaljubljenih u noć za pamćenje.

Lexington Band priredio je publici dvočasovni muzičko-emotivni rolerkoster od najnežnijih balada do energičnih hitova koji su podigli celu salu na noge. Parovi su se grlili, stari hitovi budili su uspomene, a atmosfera je u pojedinim trenucima bila toliko emotivna da su se mogle videti i suze radosnice.

Foto: Photo/Live production

Frontmen benda, Bojan Vasković, obratio se publici rečima koje su izazvale gromoglasan aplauz:

„Mi večeras ne sviramo samo koncert mi slavimo ljubav. Ako ste došli sa nekim koga volite, zagrlite ga sada. Ako ste sami, verujte mi posle večeras više nećete biti., poručio je prepunoj dvorani.

Foto: Photo/Live production

Publika je horski pevala refrene pesama koje su obeležile jednu generaciju, a energija između bine i gledališta bila je gotovo opipljiva.

Beograd u znaku Lexingtona – tri noći zaredom u martu

Nakon spektakla u Slavonskom Brodu, bend se seli u prestonicu Srbije, gde ih očekuju čak tri velika koncerta u legendarnom prostoru Sava Centar:

Foto: Photo/Live production

• 11. mart 2026.

• 12. mart 2026.

• 13. mart 2026.

Tri večeri, tri prilike da Beograd zapeva uglas sa bendom koji već dve decenije puni dvorane širom regiona. Interesovanje za koncerte je ogromno, a organizatori najavljuju produkciju kakvu publika u Sava Centru do sada nije imala prilike da vidi.

Foto: Photo/Live production

