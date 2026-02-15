Milica Todorović se JAVNO OGLASILA U JEKU AFERE: Noćima si plakala, ideš dalje...

Ubrzo nakon što se pevačica Milica Todorović porodila, našla se u žiži interesovanja zbog burnih napisa o njenom emotivnom životu.

U medijima su se pojavile tvrdnje supruge muškarca sa kojim je pevačica dobila sina, koja je odlučila da javno iznese svoju stranu priče i otkrije do tada nepoznate detalje njihovog odnosa.

Pevačica Milica Todorović oglasila se sada na društvenim mrežama i podelila snažnu poruku vere i ohrabrenja koja je mnoge dirnula.

- Ne opterećuj sebe previše. Bog te gleda. Zna kroz šta prolaziš. Zna da si umorna. Zna da si dala sve od sebe. Zna da si zbunjena zbog budućnosti. I pored svega — ti ideš dalje. Nisi odustala i Bog se tome raduje.

"Ti si snažna žena; prošla si kroz svaku oluju i ostala uspravna. Plakala si noćima, ali ti je Bog dao snagu da ponovo ustaneš. Ono što je trebalo da te slomi, učinilo te je jačom — i zato Mu zahvaljuješ" - stajalo je u objavi Milice Todorović ove reči, sa kojim se očigledno poistovetila.

