MENI JE BOL POMOGAO U STVARALAŠTVU: Frontmen Garavog sokaka otkrio kako je nastao hit KO TE IMA, TAJ TE NEMA - bio izložen kleveti

Bane ne krije ushićenje povodom najavljenog koncerta u Odeonu.

Čuveni muzički sastav "Garavi sokak" održaće 7. marta koncert za pamćenje u Teatru "Odeon" u Beogradu, a frontmen Bane Krstić ne krije koliko je ushićen zbog zakazanog druženja sa beogradskom publikom među kojom, priznaje, pretežno očekuje dame. Bane otkriva zbog čega je za svoj koncert odabrao Odeon.

- Ono što je mene iznenadilo je da je stvoren jedan ovakav prostor koji je po meri Garavog sokaka i po meri atmosfere koju mi pravimo na koncertima, a to je jedna intimnija atmosfera sa dobrim zvukom i tehnički svetskim kvalitetom - kaže Bane u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i dodaje:

- Kad stavim šešir svi me prepoznaju sa 200 metara. Kad skinem šešir ljudi me po brčićima prepoznaju. Ne nosim stari šešir od pre 30 godina, ja se praktično dičim sa novim šeširom - rekao je pevač i otkrio koliko mu je bol pomogla u stvaralaštvu.

- Ljubav nema veze s godinama, ljubav ima razna agregatna stanja, ako ljubav ima svoj oblik, ona ima čitav spektar načina na koji se ona manifestuje. Postoji uvek način da se ljubav pokaže i da se praktikuje na adekvatan način. Mogu da kažem da je meni bol pomogao u stvaralaštvu. Da se nisam našao u jednoj jako bolnoj situaciji ne bih napisao pesmu ''Ko te ima, taj te nema''. Bio sam izložen jednoj kleveti, privatno sam imao jednu tešku situaciju - poručio je Krstić.

Autor: M.K.